6 звичок, які видають людину родом із СРСР

Чому радянська людина боялася телефонних дзвінків і давала незнайомцям непрохані поради

Багато речей із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік. Те саме стосується і звичок радянських людей, які в сучасному суспільстві викликають одні питання і здивування.

Білоруський блогер Мирослав Мирович продовжує ознайомлювати читачів з тією інформацією про СРСР, життя в якій, як виявляється, не було настільки багатим і щасливим, як заявляють багато представників старшого покоління. Мирович зазначає, що багато жахливих звичок людей, які жили в "совку", досі ще не зжили себе. Їх позбутися не завжди просто, але необхідно в сучасному світі, що швидко розвивається.

1. Боятися телефонних дзвінків.

Звичайну радянську людину особливо лякали дзвінки в "позаурочний час". Цей страх, як пише блогер, з’явився з часів кампанії репресій у сталінські часи. Усі боялися, що за ними прийдуть, несправедливо звинуватять у чомусь і відвезуть туди, звідки більше не повертаються.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Дикі" побутові звички з СРСР, які знову популярні Багато речей і звичок із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік.

2. Настирно лізти в чуже життя.

Напевно з вами була така ситуація, коли незнайома вам людина похилого віку без причини починає давати непрохані поради, а ще при цьому і "тикає". Блогер називає таких людей "професійними совками" — такими, які вважають себе вищими стосовно тих, хто значно молодший за них.

Життя "на очах у колективу" забирало у людей право на особистий простір та власну думку, тому всім так і хотілося "вставити свої п’ять копійок" у тих ситуаціях, які вважалися нібито неправильними, відмінними від інших.

3. Вмиватися господарським милом.

"Совковому" господарському милу приписували всякі чудодійні властивості: воно нібито вбивало всіх відомих і невідомих мікробів, і навіть оздоровлювало шкіру. Через те, що в СРСР нормальних шампунів і мийних засобів не було, від верхівки до п’ят милися дешевим і смердючим господарським милом. Ходили чутки, що робиться воно із жиру бродячих собак та кішок, проте це міф. В основному звичайне господарське мило виготовлялося з яловичого та свинячого жиру.

Господарське мило містить їдкий натрій та каніфоль, через що буквально випалює слизові та неймовірно сушить шкіру

4. Користуватися у туалеті газетою.

Знайома ситуація, особливо для людей, що проживають у сільській місцевості. Туалетний папір у "совку" почали виробляти лише у 1968 році, і приблизно до середини 1970-х років він залишався недоступним для простих громадян. Тому доводилося викручуватися.

Однак більшість забувають про те, що друкарська фарба з газет містить такі речовини, як хромат і сульфід свинцю — вони накопичуються в організмі, що, зрозуміло, не дуже добре для здоров’я.

5. Відкладати смачне "на потім", не носити нові речі.

Той самий "совковий" дефіцит товарів. Якщо й вдавалося отримати щось смачне, воно відразу відкладалося на "свята" — тому що перед святами нічого такого могло і не продаватися.

6. Пити чай із солодощами.

До сьогоднішнього дня в багатьох українських сім’ях чаювання з дешевим печивом або цукерками вважається нормальним варіантом зустрічі гостей, та й просто домашніх посиденьок. Користі від такого перекусу нуль, та й шкода для організму, особливо якщо влаштовується такий собі "солодкий стіл" для дітей. Краще почастуватися фруктами, домашнім пирогом, у натуральності якого домочадці впевнені на всі 100%.

Додамо, що до таких марних і навіть небезпечних звичок родом із СРСР відносяться носіння в будинку старих і поношених речей та зберігання всього мотлоху на балконі.