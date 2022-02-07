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6 звичок, які видають людину родом із СРСР

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Побутові звички родом із Радянського Союзу, які дивують у сучасному суспільстві Новина оновлена 07 лютого 2022, 11:09
Побутові звички родом із Радянського Союзу, які дивують у сучасному суспільстві

Чому радянська людина боялася телефонних дзвінків і давала незнайомцям непрохані поради

Багато речей із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік. Те саме стосується і звичок радянських людей, які в сучасному суспільстві викликають одні питання і здивування.

Білоруський блогер Мирослав Мирович продовжує ознайомлювати читачів з тією інформацією про СРСР, життя в якій, як виявляється, не було настільки багатим і щасливим, як заявляють багато представників старшого покоління. Мирович зазначає, що багато жахливих звичок людей, які жили в "совку", досі ще не зжили себе. Їх позбутися не завжди просто, але необхідно в сучасному світі, що швидко розвивається.

1. Боятися телефонних дзвінків.

Звичайну радянську людину особливо лякали дзвінки в "позаурочний час". Цей страх, як пише блогер, з’явився з часів кампанії репресій у сталінські часи. Усі боялися, що за ними прийдуть, несправедливо звинуватять у чомусь і відвезуть туди, звідки більше не повертаються.

2. Настирно лізти в чуже життя.

Напевно з вами була така ситуація, коли незнайома вам людина похилого віку без причини починає давати непрохані поради, а ще при цьому і "тикає". Блогер називає таких людей "професійними совками" — такими, які вважають себе вищими стосовно тих, хто значно молодший за них.

Життя "на очах у колективу" забирало у людей право на особистий простір та власну думку, тому всім так і хотілося "вставити свої п’ять копійок" у тих ситуаціях, які вважалися нібито неправильними, відмінними від інших.

3. Вмиватися господарським милом.

"Совковому" господарському милу приписували всякі чудодійні властивості: воно нібито вбивало всіх відомих і невідомих мікробів, і навіть оздоровлювало шкіру. Через те, що в СРСР нормальних шампунів і мийних засобів не було, від верхівки до п’ят милися дешевим і смердючим господарським милом. Ходили чутки, що робиться воно із жиру бродячих собак та кішок, проте це міф. В основному звичайне господарське мило виготовлялося з яловичого та свинячого жиру.

Господарське мило містить їдкий натрій та каніфоль, через що буквально випалює слизові та неймовірно сушить шкіру
Господарське мило містить їдкий натрій та каніфоль, через що буквально випалює слизові та неймовірно сушить шкіру

4. Користуватися у туалеті газетою.

Знайома ситуація, особливо для людей, що проживають у сільській місцевості. Туалетний папір у "совку" почали виробляти лише у 1968 році, і приблизно до середини 1970-х років він залишався недоступним для простих громадян. Тому доводилося викручуватися.

Однак більшість забувають про те, що друкарська фарба з газет містить такі речовини, як хромат і сульфід свинцю — вони накопичуються в організмі, що, зрозуміло, не дуже добре для здоров’я.

5. Відкладати смачне "на потім", не носити нові речі.

Той самий "совковий" дефіцит товарів. Якщо й вдавалося отримати щось смачне, воно відразу відкладалося на "свята" — тому що перед святами нічого такого могло і не продаватися.

6. Пити чай із солодощами.

До сьогоднішнього дня в багатьох українських сім’ях чаювання з дешевим печивом або цукерками вважається нормальним варіантом зустрічі гостей, та й просто домашніх посиденьок. Користі від такого перекусу нуль, та й шкода для організму, особливо якщо влаштовується такий собі "солодкий стіл" для дітей. Краще почастуватися фруктами, домашнім пирогом, у натуральності якого домочадці впевнені на всі 100%.

Додамо, що до таких марних і навіть небезпечних звичок родом із СРСР відносяться носіння в будинку старих і поношених речей та зберігання всього мотлоху на балконі.

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#СРСР #Звички
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