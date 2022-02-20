Ілон Макс закрутив роман з молодою актрисою: хто вона і як виглядає (фото)

Американський мільярдер зустрічається з 27-річною Наташею Бассетт

Засновник космічної компанії SpaceX, "технокороль" Tesla Ілон Маск, який у 2021 році став "Людиною року" за версією журналу Time, почав зустрічатися з 27-річною австралійською актрисою Наташею Бассетт.

Кілька днів тому 50-річного мільярдера та його нову дівчину засікли папараці в аеропорту Лос-Анджелеса, повідомляє Hollywood Life.

Що відомо про актрису Наташу Бассетт

Майбутня актриса, а також сценарист та режисер, народилася в Сіднеї, а у віці 19 років перебралася до США. Бассетт зіграла Брітні Спірс у біографічному фільмі "Брітні назавжди", прем’єра якого відбулася 18 лютого 2017 року. Вона також з’явилася у другорядній ролі Глорії ДеЛамур у фільмі Джоела Коена та Ітана Коена "Хай живе Цезар!" 2016 року з Джорджем Клуні, Скарлетт Йоханссон та Ченнінгом Татумом.

Кадр із фільму "Брітні назавжди" (2017)

Особисте життя Ілона Маска

У вересні 2021 року мільярдер оголосив про розрив із матір’ю свого сина XÆA-Xii — співачкою Граймс. Ікс — шоста дитина Маска. Підприємець був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною Джастіною Маск навчався в одному університеті в Канаді. Вони одружилися у 2000 році, у сім’ї один за одним з’явилися п’ятеро синів. У 2010 році Маск одружився з британською актрисою Талулою Райлі. У березні 2016 року пара розлучилася. Після цього мільярдер зустрічався зі скандальною актрисою Ембер Герд, яка добре зіпсувала репутацію колишнього чоловіка Джонні Деппа.