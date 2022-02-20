Илон Макс закрутил роман с молодой актрисой: кто она и как выглядит (фото)

Американский миллиардер встречается с 27-летней Наташей Бассетт

Основатель космической компании SpaceX, "технокороль" Tesla Илон Маск, который в 2021 году стал "Человеком года" по версии журнала Time, начал встречаться с 27-летней австралийской актрисой Наташей Бассетт.

Пару дней назад 50-летнего миллиардера и его новую девушку засекли папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Hollywood Life.

Что известно об актрисе Наташе Бассетт

Будущая актриса, а также сценарист и режиссер, родилась в Сиднее, а в возрасте 19 лет перебралась в США. Бассетт сыграла Бритни Спирс в биографическом фильме "Бритни навсегда", премьера которого состоялась 18 февраля 2017 года. Она также появилась во второстепенной роли Глории ДеЛамур в фильме Джоэла Коэна и Итана Коэна "Да здравствует Цезарь!" 2016 года с Джорджем Клуни, Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом.

Кадр из фильма "Бритни навсегда" (2017)

Личная жизнь Илона Маска

В сентябре 2021 года миллиардер объявил о разрыве с матерью своего сына X Æ A-Xii — певицей Граймс. Икс — шестой ребенок Маска. Предприниматель был женат дважды. Со своей первой женой Джастиной Маск учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, в семье один за другим появились пятеро сыновей. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли. В марте 2016 года пара развелась. После этого миллиардер встречался со скандальной актрисой Эмбер Херд, которая хорошенько подпортила репутацию бывшего мужа Джонни Деппа.