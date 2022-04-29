Бахнув вареничків — і дав ще зброї: найсмішніші приколи та меми про друга України Бориса Джонсона

Українці продовжують створювати безліч приколів про Бориса Джонсона

Попри те, що з візиту прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва пройшов майже місяць, у мережі кількість смішних відео, картинок та жартів меншою не стала, а навіть навпаки. Британський політик став одним із найактуальніших і найпопулярніших героїв кумедних мемів. Зазначимо, що всі приколи добрі та позитивні.

Зазначимо, що Джонсон підкорив серця багатьох українців своєю хоробрістю, зробивши Британію одним із головних помічників та друзів України у війні проти росії.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів добірку найкращих мемів та фотожаб про Бориса Джонсона.

І бонус – прикол про королеву Британії Єлизавету II:

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна. Також раніше ми публікували ще анекдоти, меми та смішні картинки про росію.