Укр

Бахнул вареничков - и дал еще оружия: самые смешные приколы и мэмы о друге Украины Борисе Джонсоне

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бахнул вареничков - и дал еще оружия: самые смешные приколы и мэмы о друге Украины Борисе Джонсоне Новость обновлена 29 апреля 2022, 11:40

Украинцы продолжают создавать множество приколов о Борисе Джонсоне

Несмотря на то, что с визита премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона в Киев прошел почти месяц, в сети количество смешных видео, картинок и шуток меньшим не стало, а даже наоборот. Британский политик стал одним из самых актуальных и популярных героев смешных мемов. Отметим, что все приколы добрые и позитивные.

Отметим, что Джонсон покорил сердца многих украинцев своей храбростью, сделав Британию одним из главных помощников и друзей Украины в войне против россии.

"Телеграф" собрал для своих читателей подборку лучших мемов и фотожаб о Борисе Джонсоне.

И бонус — прикол про королеву Британии Елизавету II:

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина. Также ранее мы публиковали еще анекдоты, мемы и смешные картинки про россию.

Теги:
#Борис Джонсон #Смех #Юмор #Приколы
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