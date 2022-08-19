Коли потрібно збирати врожай овочів: точні ознаки

Помідори не варто зривати ввечері, цибулю важливо добре просушити, а огірки не можна довго тримати на грядці.

Протягом усього сезону дачники трудяться, не покладаючи рук, щоб отримати гарний урожай на своїх ділянках. І з нетерпінням чекають на момент, коли можна буде скористатися плодами своєї праці.

Як правильно визначити терміни, у який саме момент потрібно збирати різні овочі з городу? За якими ознаками дізнатися про стиглість та зрілість? У який час краще це робити – вранці чи ввечері? "Телеграф" зібрав для вас корисні поради та точні знаки, як дізнатися про правильний час збирання врожаю.

Коли копати картоплю

Якщо на картоплі почало усихати бадилля – це вірна ознака того, що настав час для її збирання. Не затягуйте: чим довше бульби знаходяться у землі, тим більше вони втрачають у вазі. Збирати картоплю потрібно у суху сонячну погоду — так вона довше збережеться. Копають картоплю вилами або лопатою, очищають від землі, дають просохнути в тіні та прибирають на зберігання.

Як правильно збирати помідори

Для кухонних потреб помідори зривають у міру їхнього поспівання. А ось масовий збір урожаю проводять у міру зростання температури. Якщо томати почервоніли, їх потрібно відразу зривати, тому що через них доводиться швидше дозрівати решті помідорів на грядці. А вони ще можуть не встигнути набрати належну для себе масу. Для їжі збирати помідори краще вдень, а для консервації – вранці.

Як висмикувати з грядки моркву

Смачною та солодкою виходить та морква, що не досягла своєї повної зрілості. Збирати моркву з грядки краще ввечері. Її висмикують за бадилля, для зручності допомагаючи вилами, інакше у вас в руках залишиться тільки хвостик.

Збір врожаю буряків

Буряк прибирають після того, як його бадилля починає жухнути. Для цього підходить сухий та сонячний день, щоб викопані овочі підсихали на повітрі у тіні 2-3 години. Після цього з буряків зрізують бадилля і відправляють на зберігання.

Як збирати огірки

Огірки потрібно збирати регулярно в міру їхнього дозрівання, інакше великі плоди стають несмачними, в них зріє насіння. Крім того, такі огірки-переростки гальмують дозрівання решти врожаю. Огірки зрізають садовими ножицями чи секатором.

Коли знімати врожай цибулі

Ріпчасту цибулю висмикують з грядки, коли її пір’я висихає, а шийка стоншується. Її краще підкопати на грядці та просушити на відкритому сонці. З цибулин не варто занадто сильно зчищати землю, постукувати одна одну або кидати, інакше цибуля погано зберігатиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати врожай яблук, якщо вони гниють просто на дереві. А ще дізнайтеся, чим удобрювати помідори, щоб вони плодоносили до осені.