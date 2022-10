Вокалістка зі Слов’янська і майбутній військовий ЗСУ з Німеччини: хто пройшов останні сліпі прослуховування "Голосу країни-12" (відео)

У новому випуску Потап зробив виняток для однієї конкурсантки, таким чином змінивши правила пісенного шоу

Цієї неділі, 16 жовтня, відбулася прем’єра третього випуску популярного музичного проєкту "Голос країни-12".

"Голос країни" 12 сезон: що змінилося після 24 лютого

В ефір телеканалу ТЕТ (телеканал "1+1" транслює Національний марафон "Єдині новини") вийшли зняті до війни етапи "Сліпих прослуховувань", "Вокальних боїв" та "Нокаутів". Випуски доповнені актуальними історіями учасників.

Ведучими проєкту незмінно залишаються Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Зміни відбулися у суддівському складі: залишилися лише Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Олексій Потапенко, а Святослав Вакарчук відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності. Нагадаємо, цього сезону деякі конкурсанти можуть отримати другий шанс від народних тренерів – співачки Олександри Зарицької та підприємця Андрія Мацоли.

Варто зазначити, що новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирає 3 мільйони гривень на великий комплект засобів аеророзвідки. Кожен може долучитись до збору коштів на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007.

"Голос країни" — як пройшли останні сліпі прослуховування 12 сезону:

Марія Максимова

16-річна співачка із Запоріжжя, яка хоче показати, що людина без музичної освіти може стати популярною. Дівчина виконала пісню "Alive" співачки Sia. До Марії обернулися всі члени журі, окрім Святослава Вакарчука. Поповнила команду Потапа, водночас тренер доповнив свою команду. Але ненадовго.

Марко Швайковський

Хоровий диригент зі Львова, який мріє стати успішним у сучасній музиці. Хлопець виконав пісню бельгійського співака Stromae — Papaoutai. На жаль, тренери не обернулися, але дали другий шанс молодому музикантові народні тренери Заріцька та Мацола.

Оксана Позивай

Продавець-консультант з Києва у пекарні з приголомшливим голосом. Після 24 лютого дівчина працювала у волонтерському штабі, тож свій виступ Оксана зараз присвятила своїм колегам волонтерам. Потрапила до команди Наді Дорофєєвої після виконання пісні Falling українського дуету TVORCHI.

Катерина Куліна

Юрист, який хоче присвятити своє життя музиці та мріє, щоб голоси українців звучали так само голосно навіть після Перемоги. Дівчина виконала пісню "Грушечка" гурту Vivienne Mort та підкорила Святослава Вакарчука, поповнивши його команду.

Тіна Колодій

Вокалістка, якій ще 2014 року довелося зіткнутися з війною — дівчина зі Слов’янська Донецької області. До 24 лютого займалася організацією заходів на підтримку України у рідному місті, потім була змушена залишити рідні краї. Вірить, що незабаром зможе повернутися додому.

Дівчина виконала пісню Івана Дорна "Мозоль" та потрапила до команди Вакарчука.

Микола та Анастасія Гетьман

Подружжя з Донбасу, яке було змушене залишити дім у 2014 році. Після 24 лютого займалися волонтерством – допомагали переселенцям. Пара виконала композицію гурту The HARDKISS "Обійми", проте не змогла повернути до себе крісла тренерів. Врятували подружжя народні тренери, які так само добрали свою команду.

Давид Маскіса

Автомеханік із Німеччини, який хоче співати на великій сцені. Наразі хлопець проходить підготовку, щоб вступити до лав ЗСУ та захищати Україну. Давид виконав пісню "Too close" Alex Clare та "закрив" команду Наді Дорофєєвої.

Елла Введенська

Киянка, яка була змушена залишити батьківщину разом із дочкою після 24 лютого. Нині родина живе у Німеччині та бере участь у благодійних концертах на підтримку України. Елла виконала пісню "Simply the best" Тіни Тернер і потрапила до команди Олі Полякової.

Анастасія Паламар

Молода дівчина з Енергодару Запорізької області. На сцені "Голосу країни-12" виконала композицію Потапа та Насті Каменських "Почему", але, на жаль, до неї ніхто не обернувся.

Однак репер, який раніше "закрив" свою команду, зробив для Анастасії виняток — дівчина стане 17 підлеглою тренера, а у "Вокальних боях" змагатимуться одразу три учасники, а не два, як раніше було прописано у правилах.

Марія Квітка

Художниця-костюмер із Черкаської області, яка досліджує автентичну українську культуру. Дівчина виконала народну пісню "Ой летів сизий голубочок" та "закрила" команду Олі Полякової.

Юлія Курченкова

Дівчина з багатостраждального Маріуполя. У день вторгнення росії в Україну Юлія була не у своєму рідному місті, на відміну від її родини. Батьки змогли виїхати з Маріуполя лише через місяць.

Дівчина виконала пісню "All the man that I need" Вітні Х’юстон, але не змогла повернути до себе єдиного тренера, у якого залишилося одне місце — Святослава Вакарчука.

Катерина Коваленко

28-річна філолог-перекладач із Хмельницького. Після 24 лютого Катерина приєдналася до музичного фронту та бере участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни українців.

Катерина змогла підкорити Вакарчука виконанням пісні "Blinding Lights" канадського співака The Weeknd та "закрила" своєю участю команду тренера.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як пройшов перший випуск "Голосу країни-12" і як війна змінила учасників перших "Сліпих прослуховувань".