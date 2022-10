Вокалистка из Славянска и будущий военный ВСУ из Германии: кто прошел последние слепые прослушивания "Голоса країни-12" (видео)

В новом выпуске Потап сделал исключение для одной конкурсантки, таким образом изменив правила песенного шоу

В это воскресенье, 16 октября, состоялась премьера третьего выпуска популярного музыкального проекта "Голос країни-12".

"Голос країни" 12 сезон: что изменилось после 24 февраля

В эфир телеканала ТЕТ (телеканал "1+1" транслирует Национальный марафон "Єдині новини") вышли снятые до войны этапы "Слепых прослушиваний", "Вокальных боев" и "Нокаутов". Выпуски дополнены актуальными историями участников.

Ведущими проекта неизменно остаются Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Изменения произошли в судейском составе: остались только Оля Полякова, Надя Дорофеева и Алексей Потапенко, а Святослав Вакарчук отказался от тренерского кресла, чтобы не навредить своей волонтерской деятельности. Напомним, в этом сезоне некоторые конкурсанты могут получить второй шанс от народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы.

Стоит отметить, что новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирает 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки. Каждый может приобщиться к сбору средств на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007.

"Голос країни" — как прошли последние слепые прослушивания 12 сезона:

Мария Максимова

16-летняя певица из Запорожья, которая хочет показать, что человек без музыкального образования может стать популярным. Девушка исполнила песню "Alive" певицы Sia. К Марии обернулись все члены жюри, кроме Святослава Вакарчука. Пополнила команду Потапа, одновременно тренер дополнил свою команду. Однако ненадолго.

Марко Швайковский

Хоровой дирижер со Львова, который мечтает стать успешным в современной музыке. Парень исполнил песню бельгийского певца Stromae — Papaoutai. К сожалению, тренеры не обернулись, но дали второй шанс молодому музыканту народные тренеры Зарицкая и Мацола.

Оксана Позывай

Продавец-консультант из Киева в пекарне с потрясающим голосом. После 24 февраля девушка работала в волонтерском штабе, поэтому свое выступление Оксана сейчас посвятила своим коллегам волонтерам. Попала в команду Нади Дорофеевой после исполнения песни Falling украинского дуэта TVORCHI.

Екатерина Кулина

Юрист, которая хочет посвятить свою жизнь музыке и мечтает, чтобы голоса украинцев звучали так же громко даже после Победы. Девушка исполнила песню "Грушечка" группы Vivienne Mort и покорила Святослава Вакарчука, пополнив его команду.

Тина Колодий

Вокалистка, которой еще в 2014 году пришлось столкнуться с войной — девушка из Славянска Донецкой области. До 24 февраля занималась организацией мероприятий в поддержку Украины в родном городе, после была вынуждена покинуть родные края. Верит, что совсем скоро сможет вернуться домой.

Девушка исполнила песню Ивана Дорна "Мозоль" и попала в команду Вакарчука.

Николай и Анастасия Гетьман

Супруги с Донбасса, которые были вынуждены покинуть дом у 2014 году. После 24 февраля занимались волонтерством — помогали переселенцам. Пара исполнила композицию группы The HARDKISS "Обійми", однако не смогла повернуть к себе кресла тренеров. Спасли супругов народные тренеры, которые так же добрали свою команду.

Давид Маскиса

Автомеханик из Германии, который хочет петь на большой сцене. Сейчас парень проходит подготовку, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать Украину. Давид исполнил песню "Too close" Alex Clare и "закрыл" команду Нади Дорофеевой.

Элла Введенская

Киевлянка, которая была вынуждена покинуть родину вместе с дочерью после 24 февраля. Сейчас семья живет в Германии и участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины. Элла исполнила песню "Simply the best" Тины Тернер и попала в команду Оли Поляковой.

Анастасия Паламарь

Молодая девушка из Энергодара Запорожской области. На сцене "Голоса країни-12" исполнила композицию Потапа и Насти Каменских "Почему", но, к сожалению, к ней никто не обернулся.

Однако рэпер, который ранее "закрыл" свою команду, сделал для Анастасии исключение — девушка станет 17 подчиненной тренера, а в "Вокальных боях" будут соревноваться сразу три участника, а не два, как ранее было прописано в правилах.

Мария Квитка

Художница-костюмер из Черкасской области, которая исследует аутентичную украинскую культуру. Девушка исполнила народную песню "Ой летів сизий голубочок" и "закрыла" команду Оли Поляковой.

Юлия Курченкова

Девушка из многострадального Мариуполя. В день вторжения россии в Украину Юлия была не в своем родном городе, в отличие от ее семьи. Родители смогли уехать из Мариуполя только спустя месяц.

Девушка исполнила песню "All the man that I need" Уитни Хьюстон, но не смогла повернуть к себе единственного тренера, у которого осталось всего одно место — Святослава Вакарчука.

Екатерина Коваленко

28-летняя филолог-переводчик из Хмельницка. После 24 февраля Екатерина присоединилась к музыкальному фронту и берет участие в благотворительных концертах в поддержку ВСУ и пострадавших от войны украинцев.

Екатерина смогла покорить Вакарчука исполнением песни "Blinding Lights" канадского певца The Weeknd и "закрыла" своим участием команду тренера.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как прошел самый первый выпуск "Голосу країни-12" и как война изменила участников первых "Слепых прослушиваний".