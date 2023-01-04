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Джеремі Реннер показав, як виглядає після нещасного випадку зі снігоприбиральною машиною

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Джеремі Реннер Новина оновлена 04 січня 2023, 10:29
Джеремі Реннер. Фото instagram.com/jeremyrenner

Артист "похвалився" великим синцем на обличчі

Відомий американський актор, зірка "Месників", 51-річний Джеремі Реннер, який раніше був госпіталізований у критичному стані, вперше після того, що сталося, вийшов на зв’язок.

Артист "повернувся" до Інстаграму, опублікувавши фото з лікарні. Зірка "Месників" показав, як він зараз виглядає і подякував усім своїм шанувальникам за підтримку. Повідомляється, що зараз йому ще важко користуватися телефоном, але він одужує.

"Дякую всім за добрі слова. Я надто "подавлений", щоб друкувати, але я посилаю кохання всім вам" — написав актор у соцмережі.

Джеремі Реннер

Що трапилося з Джеремі Реннером

Після руйнівного зимового шторму, що накрив США, артист розчищав дорогу від снігу неподалік свого будинку в Тахо, і снігоприбиральна машина випадково наїхала на його ногу. Чоловік втратив багато крові, а також отримав травму грудної клітки.

Реннера екстрено госпіталізували та прооперували. Нині його стан оцінюється як стабільний.

Як повідомляв "Телеграф", десятки людей загинули через сніговий шторм у США наприкінці 2022 року.

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