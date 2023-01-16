Чотири варіанти стильного й вишуканого манікюру для жінок, яким за 50 (фото)

Яскравість і багато хитромудрих орнаментів у цьому віці вже втрачають свою актуальність

Коли жінка переступає 50-річний рубіж, до вибору колірної гами та аксесуарів для нігтів варто почати підходити по-новому. Якщо "переборщити", то манікюр виглядатиме недолуго й навіть смішно. Ми вже розповідали про колір, який візуально омолоджує руки, тепер же покажемо інші варіанти стильного дизайну нігтів для старших жінок.

На якому варіанті краще зупинитися, якщо вам 50+, розповідає poradum.com. У цій добірці зібрані чотири найкращі ідеї стильного й вишуканого манікюру, а також головні правила підбору дизайну нігтів.

Правила підбору манікюру для жінок, яким за 50

Віддавайте перевагу спокійним насиченим кольорам. Тоді як про занадто яскраві, кислотні та холодні відтінки краще забутися.

Уникайте надмірно довгих і гострих нігтів. Набагато кращий вигляд матимуть короткі нігтьові пластини або середньої довжини. Щодо форми, то доречною буде мигдалеподібна, овальна або м’який квадрат.

Варто відмовитися після 50 і від нарощених нігтів , адже вони виглядають неприродно, та ще й акцентують увагу на вікових змінах рук.

, адже вони виглядають неприродно, та ще й акцентують увагу на вікових змінах рук. Занадто насичені і химерні дизайни зі складним художнім розписом і великою кількістю фурнітури — це привілей молодості. В цьому випадку краще робити ставку на якісні високопігментовані декоративні покриття і прості орнаменти.

Оскільки з віком нігті стають більш схильні до ламкості та розшарування , покривати їх слід стійкими засобами, таким як гель-лак або шелак.

, покривати їх слід стійкими засобами, таким як гель-лак або шелак. Аби виглядати молодше, стилісти рекомендують підбирати лак для нігтів в тон губній помаді.

Підбираємо ідеальний колір манікюру для жінок віком 50+

Червоний

Цей яскравий колір не має вікових обмежень і доречний в будь-якому віці. Головне — правильно підібрати відтінок. 50-річним представницям прекрасної статі найкраще підійде червоний із теплим оранжевим підтоном.

Можна зупинитися і на бордовому відтінку. Однак тоді краще обирати короткі або середньої довжини нігті — так ваш манікюр виглядатиме максимально вишукано.

Рожевий

Ще одна вічна класика, яка не підведе. Такий дизайн буде доречним і в будні, і на свята, адже добре поєднуватиметься з будь-якими елементами гардероба та прикрасами.

Колір карамелі або золотий

Карамельний — основний варіант для повсякденного нейл-арту, який підкреслить красу жіночих рук. Тим більше, що його можна поєднувати з іншими відтінками, створюючи дуже хитромудрі дизайни.

Золотий — багатий колір, який освіжить віковий манікюр і додасть йому благородства. Стильно такі нігті виглядатимуть у поєднанні з білим і чорним кольором. Невеликі візерунки й прості орнаменти зроблять такий дизайн просто неперевершеним.

Молочний

Це чудова альтернатива звичному нюду. На відміну від бежево-коричневих відтінків, він не лише камуфлює нігтьову пластину, приховуючи усі недоліки, а й візуально відбілює її. Так ваші нігті виглядають здоровішими та більш доглянутими.

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