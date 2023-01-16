Чотири варіанти стильного й вишуканого манікюру для жінок, яким за 50 (фото)
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Яскравість і багато хитромудрих орнаментів у цьому віці вже втрачають свою актуальність
Коли жінка переступає 50-річний рубіж, до вибору колірної гами та аксесуарів для нігтів варто почати підходити по-новому. Якщо "переборщити", то манікюр виглядатиме недолуго й навіть смішно. Ми вже розповідали про колір, який візуально омолоджує руки, тепер же покажемо інші варіанти стильного дизайну нігтів для старших жінок.
На якому варіанті краще зупинитися, якщо вам 50+, розповідає poradum.com. У цій добірці зібрані чотири найкращі ідеї стильного й вишуканого манікюру, а також головні правила підбору дизайну нігтів.
Правила підбору манікюру для жінок, яким за 50
- Віддавайте перевагу спокійним насиченим кольорам. Тоді як про занадто яскраві, кислотні та холодні відтінки краще забутися.
- Уникайте надмірно довгих і гострих нігтів. Набагато кращий вигляд матимуть короткі нігтьові пластини або середньої довжини. Щодо форми, то доречною буде мигдалеподібна, овальна або м’який квадрат.
- Варто відмовитися після 50 і від нарощених нігтів, адже вони виглядають неприродно, та ще й акцентують увагу на вікових змінах рук.
- Занадто насичені і химерні дизайни зі складним художнім розписом і великою кількістю фурнітури — це привілей молодості. В цьому випадку краще робити ставку на якісні високопігментовані декоративні покриття і прості орнаменти.
- Оскільки з віком нігті стають більш схильні до ламкості та розшарування, покривати їх слід стійкими засобами, таким як гель-лак або шелак.
- Аби виглядати молодше, стилісти рекомендують підбирати лак для нігтів в тон губній помаді.
Підбираємо ідеальний колір манікюру для жінок віком 50+
Червоний
Цей яскравий колір не має вікових обмежень і доречний в будь-якому віці. Головне — правильно підібрати відтінок. 50-річним представницям прекрасної статі найкраще підійде червоний із теплим оранжевим підтоном.
Можна зупинитися і на бордовому відтінку. Однак тоді краще обирати короткі або середньої довжини нігті — так ваш манікюр виглядатиме максимально вишукано.
Рожевий
Ще одна вічна класика, яка не підведе. Такий дизайн буде доречним і в будні, і на свята, адже добре поєднуватиметься з будь-якими елементами гардероба та прикрасами.
Колір карамелі або золотий
Карамельний — основний варіант для повсякденного нейл-арту, який підкреслить красу жіночих рук. Тим більше, що його можна поєднувати з іншими відтінками, створюючи дуже хитромудрі дизайни.
Золотий — багатий колір, який освіжить віковий манікюр і додасть йому благородства. Стильно такі нігті виглядатимуть у поєднанні з білим і чорним кольором. Невеликі візерунки й прості орнаменти зроблять такий дизайн просто неперевершеним.
Молочний
Це чудова альтернатива звичному нюду. На відміну від бежево-коричневих відтінків, він не лише камуфлює нігтьову пластину, приховуючи усі недоліки, а й візуально відбілює її. Так ваші нігті виглядають здоровішими та більш доглянутими.
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