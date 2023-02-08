Половинчастий манікюр - як виглядає новий тренд 2023 року (фото)

Найкращі варіанти для тих, кому уже набрид класичний френч

Французький манікюр – один із найпопулярніших дизайнів, який не втрачає своєї актуальності уже багато років. Просто з часом класичний варіант з білими кінчиками відійшов у минуле, поступившись більш сміливим ідеям. Тепер нікого не здивуєш ні кольоровим, ні подвійним, ні навіть "невидимим" френчем. І навіть ці дизайни вже потроху відходять у забуття…

Навесні 2023-го у тренди вривається абсолютно новий хіт — половинчастий манікюр. У чому суть новинки і як виглядає цей дизайн, розповідає discover.in.ua.

Половинчастий манікюр — тренд 2023 року

Неважко здогадатися, що дизайн складається з половинок. Переважно майстер покриває лише одну половину нігтя, а іншу залишає без лаку.

Варіантів виконання такого манікюру дуже багато — тут все залежить від вашої фантазії та вподобань. Однак глобально всі ці ідеї можна поділити на дві категорії – з вертикальними та горизонтальними половинками.

Популярніший, мабуть, усе-таки перший варіант — вертикальний половинчастий манікюр. Він не тільки прекрасно виглядає на нігтях, а й візуально звужує та подовжує нігтьову пластину, роблячи пальчики більш витонченими. Другий варіант – з горизонтальними половинками – більше нагадує класичний френч. Головна відмінність у тому, що яскравий "кінчик" у цьому варіанті займає чималу частину нігтя.

Дизайн, як ми вже казали, може бути абсолютно будь-яким — усе залежить від вашого смаку. Ви можете обрати однотонний лак або ж поєднати відразу декілька кольорів, додати якусь абстракцію, флористичний візерунок або анімалістичний принт. Красиво виглядатимуть і геометричні фігури та всілякі орнаменти.

Нагадаємо, що цьогоріч у супертренди весни-літа вривається леопардовий принт. Анімалістичне забарвлення залишається на піку тенденцій і не втрачає своєї актуальності.