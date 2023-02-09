Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька поскаржилась на атаку ботів і порівняла себе з Зеленським (фото)

Дівчина звинуватила у всьому росіян

Переможниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поскаржилась на атаку ботів в соціальній мережі Інстаграм, яку дівчина активно веде і розкручує завдяки рекламі і відвертим кадрам з фотосесій.

Киянка виклала пост, в якому показала скріни з акаунтами без фото та дивними ніками. Катя заявила, що так хочуть знищити її сторінку росіяни за те, що вона допомагає збирати донати на ЗСУ.

"Ру*ня прагне знищити акаунти лідерів думок України… Дякую підписникам, які поділились, що скоріш за все це пов’язано з благодійними зборами та допомогою ЗСУ. Бо так би ходила, накручувала себе", — написала дівчина.

Також Лозовицька розповіла, що така ж ситуація складається з акаунтом президента України Володимиром Зеленським. "Ми з командою почали детально перевіряти підписки багатьох відомих українських блогерів, які регулярно проводять збори на армію. І що ви думаєте? У всіх також боти в підписках. Звісно, мільйонники можуть цього навіть не помічати. Ви просто подивіться останні підписки президента і все зрозумієте! Але якщо наші кляті сусіди думають, що цим мене залякати, то нічого не вийде", — зазначає Катя.

Нещодавно Катерина Лозовицька розповіла, як вона пережила розрив романтичних стосунків з героєм проєкту, американським бізнесменом родом зі Львова Алексом Топольським. Також дівчина спростувала інформацію про те, що вони з Алексом жили разом.