"Я вже відвикла від підгузників": Саша Бо відповіла, чи хоче вона спільних дітей з чоловіком-стоматологом (фото)

27-річна мама двох дітей не лишає надії на поповнення у другому шлюбі

Українська блогерка Саша Бо розповіла про можливе поповнення у своїй родині. З новим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, за якого дівчина вийшла заміж 3 вересня минулого року, Саша мріє про спільних з ним дітей.

Олександра відповіла на питання свого підписника в сторіз Інстаграмі. 27-річна блогерка хоче, щоб це сталося якнайшвидше, але вже після перемоги України у війні з російським окупантом.

"Як тільки Україна переможе. І ми дуже хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. У нас вийдуть гарні діти", — написала Саша Бо. Також дівчина зазначила, що вже забула всі "радості" материнства, тож їй доведеться все вивчати заново.

"Якщо чесно, я вже відвикла від сліз, криків, підгузників, візочків, зубчиків. Здається, треба буде заново вчитись", — підсумувала Олександра.

Нагадаємо, що Саша Бо офіційно розлучилась з першим чоловіком Ігорем Пустовітом у грудні 2021 року. У цьому шлюбі у пари з'явились два синочки — Данило (2016) і Євген (2018).

Саша Бо з синами

Про те, що блогерка вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні 2022 року. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці в Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".