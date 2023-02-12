На випадок, якщо немає можливості зарядити телефон: корисні поради, як зберегти заряд батареї

Поради, які допоможуть зберегти заряд телефону якомога довше

Війна в Україні навчила кожного українця думати наперед, а також значно економити, особливо електроенергію, яку так сильно хочуть "відібрати" російські окупанти. Напевно вже багато хто закупився різними павербанками та зарядними станціями, щоб завжди залишатися на зв’язку. Однак випадки можуть бути різними і знати прості способи, як зарядити смартфон без електроенергії або як зберегти заряд на довше.

Портал tochka.net розповів про 5 найпростіших способів, як збільшити час роботи телефону. Вимкнувши деякі функції, можна заощадити заряд.

Як продовжити заряд телефону

Увімкніть режим енергоощадження. Ця функція автоматично скоротить роботу всіх програм, які споживають заряд.

Зменште яскравість екрана телефону, адже він є дуже енерговитратним. Також можна зменшити рівень гучності відтворення музики або дзвінка.

адже він є дуже енерговитратним. Також можна зменшити рівень гучності відтворення музики або дзвінка. Вимкніть функцію автоматичного розташування , анімацію та графіку. Різні картинки, що спливають, і "живі" заставки розряджають гаджет швидше.

, Різні картинки, що спливають, і "живі" заставки розряджають гаджет швидше. Використовуйте сигнал дзвінка замість вібрації.

Вимкніть програми, які працюють у фоновому режимі. Ви не користуєтеся ними, а заряд батареї вони використовують.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо вимикають телефон під час заряджання. Цей простий спосіб може продовжити термін служби вашого смартфона.