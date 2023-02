"Нечесність": Меган Фокс новим постом в Instagram підігріла чутки про розлучення з нареченим

Зі сторінки актриси в Instagram зникли знімки з бойфрендом

Популярна актриса Меган Фокс опублікувала загадковий пост у соцмережах на тлі чуток про її розлучення з репером Machine Gun Kelly (справжнє ім’я Колсон Бейкер). Також з її сторінки зникли всі спільні знімки з коханим, хоча рік тому вона відповіла "Так" на його пропозицію руки та серця.

Знімок Фокс з’явився у її Instagram. У публікації вона цитує пісню Бейонсе: "You can taste dishonesty/it’s all over your breath". Рядок перекладається так: "Ти можеш відчути нечесність на смак/вона скрізь у твоєму диханні".

Меган поділилася серією знімків у дзеркалі. Акторка постала у досить відвертому вбранні. А ще на фото можна побачити чоловіка. Також актриса розмістила відео, де у вогнищі горить конверт. Додамо, що бойфренд Фокс їхній можливий розрив не коментував, а пости з коханою зі свого профілю "не чистив".

Як відомо, 36-річна актриса перебуває у відносинах з 32-річним репером з червня 2020 року, у січні 2022 року вони побралися, але весілля поки що не відбулося. Раніше Меган Фокс була одружена з актором Брайном Остіном Гріном, у шлюбі народилося троє дітей. Акторка стала всесвітньо популярною завдяки участі у блокбастері "Трансформери".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році розлучилося багато зіркових пар, у тому числі Дорофєєва та Дантес. А нещодавно про розставання заявили Даша Квіткова та Микита Добринін, чия історія кохання зав’язувалася на шоу "Холостяк".