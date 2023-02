"Нечестность": Меган Фокс новым постом в Instagram подогрела слухи о расставании с женихом

Со страницы актрисы в Instagram исчезли снимки с бойфрендом

Популярная актриса Меган Фокс опубликовала загадочный пост в соцсетях на фоне слухов о ее расставании с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Также с ее страницы исчезли все совместные снимки с возлюбленным, хотя год назад она ответила "Да" на его предложение руки и сердца.

Снимок Фокс появился в ее Instagram. В публикации она цитирует песню Бейонсе: "You can taste dishonesty/it's all over your breath". Строчка переводится так: "Ты можешь почувствовать нечестность на вкус/она везде в твоем дыхании".

Меган поделилась серий снимков в зеркале. Актриса предстала в довольно откровенном наряде. А еще на фото можно заметить мужчину. Также актриса разместила видео, где в костре горит конверт. Добавим, что бойфренд Фокс их возможный разрыв не комментировал, а посты с возлюбленной из своего профиля "не чистил".

Как известно, 36-летняя актриса состоит в отношениях с 32-летним рэпером с июня 2020 года, в январе 2022 года они обручились, но свадьба пока что не состоялась. Ранее Меган Фокс была замужем за актером Брайном Остином Грином, в браке родилось трое детей. Актриса стала всемирно популярна благодаря участию в блокбастере "Трансформеры".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году рассталось много звездных пар, в том числе Дорофеева и Дантес. А недавно о расставании заявили Даша Квиткова и Никита Добрынин, чья история любви завязывалась на шоу "Холостяк".