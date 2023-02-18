Три кращі способи зробити бюджетний обігрівач для квартири на випадок відключень світла

Такі прості методи допоможуть зігрітися, коли холод стає нестерпним

Останнім часом світло в оселях українців вимикають дуже рідко, проте кожна нова ракетна атака росії все-таки несе загрозу повернення до планових відключень. А коли відключається подача електроенергії, більшість теплових пунктів припиняють подачу тепла до квартир і вже за пів години вдома стає відчутно прохолодніше. Чим довше немає світла, тим більше вихолоджується будинок… Ми вже розповідали про один цікавий лайфхак, який допоможе зігрітися вдома без опалення, тепер же розкажемо вам, як зробити самостійно найпростіші обігрівачі, які врятують від холоду під час зникнення електрики.

Існує щонайменше три простих способи змайструвати бюджетний обігрівач, використовуючи для цього підручні матеріали. Про них розповідають vikna.

1 спосіб: обігрівач зі свічки

Нам знадобиться:

кілька глиняних горщиків з-під квітів

кілька гайок

гвинт — 1 шт.

цегла — 3 шт.

свічка — 2 шт.

тарілка — 1 шт.

Як зробити:

Щоб обігріти невелике приміщення, горщики з глини різного діаметру потрібно поставити один в одного. Їх з’єднують довгим металевим гвинтом, на який нанизуються гайки, а на низ поміщається тарілка зі свічкою.

2 спосіб: обігрівач з бляшанки

Нам потрібно:

бляшанка

лінійка

маркер

шило

ніж

папір

спирт

Як зробити:

На бляшанці слід позначити смужку — для цього відступи від її верху на третину. Папір (одну смужку) обмотай по краю позначки і закріпи її скотчем або ж клеєм. Отвори потрібно проколоти ножем чи шилом по смузі. Щоб розвести вогонь всередині бляшанки, потрібно залити спирт (40 мл) і закрити бляшанку кришкою. Струшуємо її і підпалюємо, щоб спирт вигорів. Таку процедуру повторюють аж доки не з’явиться полум’я.

2 спосіб: обігрівач з пляшок

Нам потрібно:

пластикові пляшки

гаряча вода

Як зробити:

Наповни пляшки гарячою водою і розстав їх по кімнаті та поклади в ліжку. Температура води має бути не вищою за 80°С, бо пластик деформується. Таку водяну грілку можна використовувати і поклавши собі під ноги.

Раніше ми розповідали, як зробити грілку із засобами, які є у кожній оселі. Нам для цього знадобиться лише два рушники для рук, пакет на блискавці і мікрохвильовка. Ефект вас приємно здивує.