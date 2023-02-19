На такій саморобній печі можна приготувати все: суперлайфхак на випадок відключення світла (відео)

Незвичайний трюк допоможе спорудити альтернативу плиті своїми руками

У разі відключення електрики доводиться шукати способи приготувати їжу без електроприладів. Особливо це складне завдання для тих, хто не має газової плити. Однак зробити альтернативну піч можна своїми руками із підручних інгредієнтів.

Лайфхаком з виготовлення такого собі вогнища з каструлі, фольги та вугілля, який відмінно підійде для приготування різних страв без світла, поділився користувач TikTok під ніком gregorydonchik13. Ролик набрав понад 20 млн переглядів та тисячі схвальних коментарів.

Так, щоб зробити імпровізовану піч, візьміть каструлю або сковороду, фольгу, трохи вугілля та решітку. Все досить просто: застеліть дно ємності кількома шарами фольги, зверху розмістіть вугілля і підпаліть. У домашніх умовах ви зможете готувати їжу на такому багатті. Електрика в цьому випадку не знадобиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як під час перебоїв світла нагріти воду без електрики – п’ять дієвих способів. А ще ми писали, що своїми руками ви також можете зробити піч-обігрівач: такий лайфхак врятує, якщо в будинку немає ні світла, ні опалення.