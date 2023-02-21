Wi-Fi без світла: як зробити, щоб ваш роутер працював завжди

Два перевірені способи, які виручать під час знеструмлень

Є світло чи немає, а бути онлайн для багатьох людей — пріоритет номер один. Це стосується як навчання дітей та студентів, так і банально роботи, особливо у тих сферах, де йдеться про можливість працювати віддалено. Тому, коли зникає електроенергія, доводиться думати не тільки про те, наскільки вистачить заряду смартфона та ноутбука і як максимально продовжити термін їх роботи, а й де взяти інтернет.

З цим допоможе два перевірених способи. В обох випадках роутер роздаватиме Wi-Fi навіть при відключенні світла. Що для цього треба зробити, розповідають fakty.

GPON для домашнього інтернету

Щоб залишатися з інтернетом під час зникнення світла, вам потрібно підключити роутер та оптичний термінал до повербанка. Це дасть змогу лишатися на зв’язку до 10-12 годин. Однак пам’ятайте, що цей спосіб працює тільки якщо провайдери використовують генератори, а до вашої оселі підведено оптоволокно або ж вдома встановлений спеціальний оптичний термінал.

Якщо є тільки Wi-Fi та повербанк

Підключіть повербанк в оптичний термінал та Wi-Fi-роутер (для цього підійдуть два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм). Потрібно використовувати два повербанки: один — для роутера, другий — для оптичного термінала. Однак, якщо у вас є спеціальні дроти з підвищенням напруги, то інтернет працюватиме і з одним зовнішнім акумулятором. Таким чином можна користуватися інтернетом до 4 годин — час роботи залежить від потужності повербанка.

Раніше ми розповідали, як зробити павербанк для роутера в домашніх умовах. Подібний девайс можна також використовувати для освітлення кімнати або заряджання телефонів.