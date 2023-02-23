Що потрібно зробити з холодильником, щоби продукти не зіпсувалися без світла: простий лайфхак (відео)

Якщо підготуватися до вимкнення електрики, то за температуру в холодильнику можна не переживати

У разі перебоїв з електроенергією доводиться вигадувати нові засоби зберігання продуктів. У відключеному стані холодильник тримає мінус близько чотирьох годин. Якщо ви переживаєте, що їжа може зіпсуватись, то скористайтеся дієвим лайфхаком.

Щоб продукти в холодильнику збереглися, поки в будинку немає світла, підготуйтеся заздалегідь до відключення. Все, що вам знадобиться, заморожена вода. Трюк дуже простий, але ефективний. Докладніше про спосіб зберігати їжу у відключеному холодильнику розповідає ролик Аліни Сусак у TikTok.

Так, після відключення електрики холодильник почне розморожуватися, а значить виникає ризик псування продуктів. Проте дієвий лайфхак допоможе запобігти цьому. Як розповідає авторка відео, попередньо слід заморозити у морозильній камері акумулятори холоду. Якщо таких немає, то підійде найдешевша альтернатива – звичайні пляшки. Просто налийте туди воду та заморозьте.

Акумулятори холоду або пляшки із замороженою водою слід розкласти по полицях холодильника, як тільки пристрій від’єднається від мережі. Елементарна маніпуляція продовжить холод, тому продукти довше залишаться свіжими.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можна зберігати на балконі, коли на вулиці мороз. Для кожного продукту існує оптимальний температурний показник.