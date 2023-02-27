Можна обійтися без хімчистки: які підручні засоби видалять плями із зимового пальта

Пальто зазвичай заборонено класти в пральну машину

На відміну від зимового пуховика тепле пальто не завжди можна прати в домашніх умовах. Однак навіть якщо етикетка забороняє класти річ у барабан пральної машини, є можливість почистити пальто за допомогою підручних засобів та обійтись без хімчистки.

Кашемір, замша чи шерсть (драп) – найпоширеніші матеріали, кожен із яких передбачає певні правила догляду. Дієві лайфхаки допоможуть привести пальто до ладу і видалити плями, пише today.ua.

Як почистити пальто з драпу

Звучить дивно, але почистити драпове пальто можна за допомогою житнього хліба. Для цього розстеліть пальто на підлозі, посипте невеликими шматками м’якуша. Перекочуйте хліб по всій поверхні виробу, щоб утворювалися кульки – вони заберуть увесь пил. За допомогою щітки видаліть із тканини залишки крихт.

Лайфхак з видалення плями з кашемірового пальта

Вам знадобиться мило та аміак. Просочіть ватний диск мильним розчином і протріть пляму. Потім змочіть інший тампон в аміаку, знову протріть тканину. На завершення акуратно протріть вологою губкою.

Ще один дієвий спосіб усунути плями з кашеміру – трюк за допомогою розчину гліцерину та аміаку в рівних частинах. Ця суміш швидко видалить забруднення на тканині.

Способи чищення замшевого пальта

Якщо замша вкрилася пилом, то пальто легко очищається за допомогою ватного диска з нашатирним спиртом. У разі жирних плям спробуйте застосувати наступний лайфхак: змішайте 100 мл молока та чайну ложку соди. Розчин слід нанести на пляму, залишити на кілька хвилин, а потім протерти спеціальною щіткою для замші. Іноді на замші з’являються розводи, їх також можна прибрати нехитрим способом: потерти пошкоджене місце скоринкою хліба або шкільною гумкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вивертати одяг перед пранням. Час раз і назавжди розібратися в цьому питанні.