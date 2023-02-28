Прості трюки, щоб уникнути інею в морозильній камері: багато хто забуває про це

Якщо ви дозволите льоду накопичуватися, він може заповнити весь простір морозилки.

Щоразу, коли ви відкриваєте морозильник, вам здається, що ви входите до крижаної печери? Пропонуємо вам ознайомитись з кількома хитрощами, як зробити, щоб у морозилці не було льоду, і не утворювався іній.

Щоб не довелося після вибивання продуктів з морозилки, важливо продумати все наперед, а якщо вже проблема є, то вирішувати її якнайшвидше, пише santeplus. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете обмежити утворення інею та продовжити термін служби вашого морозильника.

Як запобігти утворенню інею в морозильній камері

Перше — чекайте, щоб продукти, які ви хочете покласти в морозильну камеру, стали кімнатною температурою, перш ніж поміщати їх у морозильник. Не кладіть гарячі продукти, оскільки це може прискорити утворення інею.

Ніколи не ставте морозильник поруч із джерелом тепла, наприклад, радіатором або баком з гарячою водою.

Залишіть трохи місця між морозильною камерою та стіною, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Котушкам на задній панелі пристрою потрібно достатньо місця для ефективного охолодження.

Уникайте перевантаження, але не спустошуйте камеру повністю. Переповнена морозильна камера перешкоджає нормальній циркуляції повітря, а порожня збільшує утворення інею.

Намагайтеся не відкривати дверцята морозильної камери надто часто, щоб забезпечити рівномірну температуру всередині.

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