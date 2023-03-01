Путініста Газманова жорстко покарали у Європі

Артист поскаржився на "беззаконня" в Італії та Латвії.

Затятий "патріот", відомий шанувальник путіна, співак Олег Газманов, який раніше зганьбився спробою приховати люксовий пуховик, заклеївши логотип бренду скотчем, отримав гарний стусан під зад в Італії та Латвії. Через санкції артиста не пускають у ці країни, а тепер ще й "віджали" дві його квартири, які путініст чомусь купив не в "улюбленій росії", а в "напівзігнилій" Європі.

Про це артист розповів Олені Жигаловій в інтерв’ю в рамках проєкту "Алена, блин". Щобільше, співак поскаржився, що зробили це "беззаконно", адже його активи "заморожені", а в італійських законах такого поняття немає.

Також Газманов додав, що він не може ні продати свою нерухомість, ні здати її в оренду, а ось платити комуналку змушують.

"Вони бояться, що я квартиру продам, а гроші віддам на підтримку військової операції. Але такого у них немає в законі..." - зазначив артист, ще раз наголосивши на незаконності санкцій проти нього.

І вишенька на торті. Газманов пригрозив Європі, що "коли все станеться, і у них все перевернеться", щоб італійці та інші народи не скаржилися.

У мережі також відреагували на таке "беззаконня" стосовно Газманова. Користувачі дуже "співчувають" путіністу, тільки роблять це (чомусь) із сарказмом. А також висміюють його знання італійського права.

Нагадаємо, що у березні минулого року на мітингу в Лужниках з приводу чергових роковин анексії Криму Газманов співав про окупацію України, Білорусі та Молдови. Тоді путініст виконав свою пісню "Зроблений в СРСР", яка починається зі слів: "Україна та Крим, Білорусь та Молдова — це моя країна". А ще прихильник військового вторгнення росії в Україну хоче отримати ізраїльське громадянство.

Раніше ми говорили, що у країнах колишнього СРСР різко впав попит на російську музику. Після повномасштабного військового вторгнення дедалі більше країн відмовляється від російської культури та всього, що з нею пов’язано.