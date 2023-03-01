Путиниста Газманова жестко наказали в Европе

Артист пожаловался на "беззаконие" в Италии и Латвии.

Ярый "патриот", известный поклонник путина, певец Олег Газманов, который ранее опозорился попыткой скрыть люксовый пуховик, заклеив логотип бренда скотчем, получил хороший пинок под зад в Италии и Латвии. Из-за санкций артиста не пускают в эти страны, а теперь еще и "отжали" две его квартиры, которые путинист почему-то купил не в "любимой россии", а в "загнивающей" Европе.

Об этом артист рассказал Алене Жигаловой в интервью в рамках проекта "Алена, блин". Более того, певец пожаловался, что сделали это "беззаконно", ведь его активы "заморожены", а в итальянских законах нет такого понятия.

Также Газманов добавил, что он не может ни продать свою недвижимость, ни сдать ее в аренду, а вот коммуналку платить заставляют.

"Они боятся, что я квартиру продам, а деньги отдам на поддержку военной операции. Но такого у них нет в законе.." — отметил артист, еще раз подчеркнув незаконность санкций против него.

И вишенка на торте. Газманов пригрозил Европе, что "когда все произойдет, и у них все перевернется", чтобы итальянцы и другие народы не жаловались.

В сети также отреагировали на такое "беззаконие" по отношению к Газманову. Пользователи очень "сочувствуют" путинисту, только делают это (почему-то) с сарказмом. А также высмеивают его знания итальянского права.

Напомним, что в марте прошлого года на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма Газманов пел об оккупации Украины, Беларуси и Молдовы. Тогда путинист исполнил свою песню "Сделан в СССР" (рус. — "Сделанный в СССР"), которая начинается со слов: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна". А еще сторонник военного вторжения россии в Украину хочет получить израильское гражданство.

Ранее мы говорили, что в странах бывшего СССР резко упал спрос на русскую музыку. После полномасштабного военного вторжения все большее число стран отказывается от русской культуры и всего, что с ней связано.