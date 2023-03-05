День Катиша 5 березня: чому сьогодні не можна одягати старий одяг, а дітям — стригтися

В цей день було заведено влаштовувати катання з гірок

У церковному календарі на березень це день пам’яті сицилійського єпископа Лева, єпископа Катанського. У народі 5 березня відзначається День Катиша.

Назва свята зрозуміла: саме 5 березня наші предки востаннє каталися з крижаних гірок. Вірили, що хто далі за всіх покотиться, то більше радості в нього чи в неї буде в році. Так було заведено весело проводити зиму.

Ця неділя сприятлива для того, щоб сходити в гості чи запросити гостей, відвідати батьків, родичів чи друзів. Але важливо пам’ятати, що зараз триває Великий піст — найсуворіший цього року, тож заборонено виставляти на стіл м’ясо та інші м’ясні страви. Також слід утримуватись від вживання алкогольних напоїв.

Що не можна робити 5 березня: головні заборони дня

Дивитись на небо. Вважалося, що падаюча зірка пророкує втрату близької людини.

Давати клятву, оскільки виконати обіцянку не вдасться.

Починати нові справи — будуть невдалими.

Одягати поношене взуття та старий одяг, інакше доведеться зіткнутися зі злиднями.

Стригти дитину – пам’ять буде погана.

Чоловікам підстригати бороду — до фінансових проблем.

Варто додати, що 5 березня синоптики прогнозують в Україні невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди тумани.