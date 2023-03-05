День Катыша 5 марта: почему сегодня нельзя надевать старую одежду, а детям — стричься
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В этот день было принято устраивать катание с горок
В церковном календаре на март это день памяти сицилийского епископа Льва, епископа Катанского. В народе 5 марта отмечается День Катыша.
Название праздника объяснимо: именно 5 марта наши предки в последний раз катались с ледяных горок. Верили, что кто дальше всех укатится, тем больше радости у него или у нее будет в году. Так было принято весело провожать зиму.
Это воскресенье благоприятно для того, чтобы сходить в гости или пригласить гостей, навестить родителей, родственников или друзей. Но важно помнить, что сейчас продолжается Великий пост — самый строгий в этом году, поэтому запрещено выставлять на стол мясо и другие мясные блюда. Также следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Что нельзя делать 5 марта: главные запреты дня
- Смотреть на небо. Считалось, что падающая звезда предрекает потерю близкого человека.
- Клясться, поскольку выполнить обещание не удастся.
- Начинать новые дела — будут неудачными.
- Надевать поношенную обувь и старую одежду, иначе придется столкнуться с нуждой.
- Стричь ребенка — память будет плохая.
- Мужчинам постригать бороду — к финансовым проблемам.
Стоит добавить, что 5 марта синоптики прогнозируют в Украине небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы.