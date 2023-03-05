День Катыша 5 марта: почему сегодня нельзя надевать старую одежду, а детям — стричься

В этот день было принято устраивать катание с горок

В церковном календаре на март это день памяти сицилийского епископа Льва, епископа Катанского. В народе 5 марта отмечается День Катыша.

Название праздника объяснимо: именно 5 марта наши предки в последний раз катались с ледяных горок. Верили, что кто дальше всех укатится, тем больше радости у него или у нее будет в году. Так было принято весело провожать зиму.

Это воскресенье благоприятно для того, чтобы сходить в гости или пригласить гостей, навестить родителей, родственников или друзей. Но важно помнить, что сейчас продолжается Великий пост — самый строгий в этом году, поэтому запрещено выставлять на стол мясо и другие мясные блюда. Также следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Что нельзя делать 5 марта: главные запреты дня

Смотреть на небо. Считалось, что падающая звезда предрекает потерю близкого человека.

Клясться, поскольку выполнить обещание не удастся.

Начинать новые дела — будут неудачными.

Надевать поношенную обувь и старую одежду, иначе придется столкнуться с нуждой.

Стричь ребенка — память будет плохая.

Мужчинам постригать бороду — к финансовым проблемам.

Стоит добавить, что 5 марта синоптики прогнозируют в Украине небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы.