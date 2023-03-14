Кришталевий манікюр: тренд цієї весни, який не залишить байдужою жодну дівчину (фото)

Такі нігті мають неперевершений і дуже жіночний вигляд

Майстри нейл-арту постійно дивують новими варіаціями красивого манікюру. На піку цьогоріч опинилися молочні нігті і так званий "половинчастий манікюр", який передбачає поділ нігтьової пластини на дві частини.

Однак це далеко не всі тренди 2023 року. Цієї весни на вулицях часто можна буде зустріти дівчат із кришталевими нігтями. Цей витончений дизайн набирає шаленої популярності, адже виглядає просто неперевершено, та ще й підходить для будь-якої довжини нігтів, передає unian.

Зробити такий дизайн дуже просто, а от вигляд у нього справді фантастичний. Загалом це вид хромованого манікюру, який майстри виконують за допомогою втирання, наносячи напівпрозоре покриття із відблиском срібла. Такий нейл-арт виглядає дуже жіночно.

Найпростіший та найефектніший дизайн

Для тих, хто не любить однотонні нігті, майстри пропонують спробувати дизайн у вигляді створення кришталевого каменя: для цього на нюдову базу наносять кольорові гель-лаки, роблячи плавний перехід від одного кольору до іншого. Зверху зазвичай додається золота або срібна фольга, завдяки чому нігті будуть мерехтіти та переливатися на сонці.

Матимуть чудовий вигляд і кришталеві нігті з камінчиками. Головне у цій справі — не переборщити.

Раніше ми розповідали, який він — манікюр багатої жінки. У нашій добірці знайдете найкращі ідеї нейл-арту, які зазвичай обирають успішні жінки.