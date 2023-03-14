Хрустальный маникюр: тренд этой весны, который не оставит равнодушной ни одну девушку (фото)

Такие ногти выглядят непревзойденно и очень женственно

Мастера нейл-арта постоянно поражают новыми вариациями красивого маникюра. На пике в этом году оказались молочные ногти и так называемый "половинчатый маникюр", предполагающий разделение ногтевой пластины на две части.

Однако это далеко не все тренды 2023 года. Этот изящный дизайн набирает бешеную популярность, ведь выглядит просто великолепно, да еще и подходит для любой длины ногтей, передает unian.

Сделать такой дизайн очень просто, а вот выглядит он действительно фантастически. В целом это вид хромированного маникюра, который мастера выполняют с помощью втирания, нанося полупрозрачное покрытие с отблеском серебра. Такой нейл-арт выглядит очень женственно.

Самый простой и эффектный дизайн

Для тех, кто не любит однотонные ногти, мастера предлагают попробовать дизайн в виде создания хрустального камня: для этого на нюдовую базу наносят цветные гель-лаки, делая плавный переход от одного цвета к другому. Сверху обычно добавляется золотая или серебряная фольга, благодаря чему ногти будут мерцать и переливаться на солнце.

Будут отлично смотреться и хрустальные ногти с камушками. Главное в этом деле — не переборщить.

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