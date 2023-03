Одягнула приталену сукню і вразила публіку: як виглядає зараз супермодель Адріана Ліма (фото)

Янгол Victoria's Secret нещодавно народила третю дитину

Одна із найзнаменитіших янголів Victoria's Secret — супермодель Адріана Ліма, яка у серпні торік народила сина і після цього помітно погладшала, знову з’явилася на публіці. Причому цього разу — у приталеному вбранні, яке підкреслює усі її форми.

41-річну бразильську модель напередодні помітили разом з її коханим — продюсером Андре Леммерсом. Обоє прийшли на світову прем'єру фільму "Повітря", що відбулася 27 березня у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). На фото помітно, що за 7 місяців після народження третьої дитини зірка так і не змогла повністю повернутися до своїх колишніх форм. Більш того, супермодель, схоже, пишається змінами у своїй зовнішності й залюбки позує перед фотокамерами: як сама, так і зі своїм обранцем.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Таким чином колишній янгол Victoria's Secret доводить, що бути щасливою можна не тільки будучи надзвичайно худою — такою, як її запам’ятали ще з часів показів всесвітньовідомого бренду.

До речі, своєю яскравою зовнішністю Адріана Ліма зобов'язана африканському, швейцарському та індіанському корінню. Її вважають однією з найвродливіших топмоделей у світі.

