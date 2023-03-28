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Одягнула приталену сукню і вразила публіку: як виглядає зараз супермодель Адріана Ліма (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Адріана Ліма та її бойфренд Андре Леммерс Новина оновлена 28 березня 2023, 17:08
Адріана Ліма та її бойфренд Андре Леммерс. Фото Getty Images

Янгол Victoria's Secret нещодавно народила третю дитину

Одна із найзнаменитіших янголів Victoria's Secret — супермодель Адріана Ліма, яка у серпні торік народила сина і після цього помітно погладшала, знову з’явилася на публіці. Причому цього разу — у приталеному вбранні, яке підкреслює усі її форми.

41-річну бразильську модель напередодні помітили разом з її коханим — продюсером Андре Леммерсом. Обоє прийшли на світову прем'єру фільму "Повітря", що відбулася 27 березня у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). На фото помітно, що за 7 місяців після народження третьої дитини зірка так і не змогла повністю повернутися до своїх колишніх форм. Більш того, супермодель, схоже, пишається змінами у своїй зовнішності й залюбки позує перед фотокамерами: як сама, так і зі своїм обранцем.

Янгол Victoria's Secret — супермодель Адріана Ліма, 2023 рік
Фото Getty Images
Супермодель Адріана Ліма, 2023 рік
Фото Getty Images
Топмодель Адріана Ліма, 2023 рік
Фото Getty Images

Таким чином колишній янгол Victoria's Secret доводить, що бути щасливою можна не тільки будучи надзвичайно худою — такою, як її запам’ятали ще з часів показів всесвітньовідомого бренду.

До речі, своєю яскравою зовнішністю Адріана Ліма зобов'язана африканському, швейцарському та індіанському корінню. Її вважають однією з найвродливіших топмоделей у світі.

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