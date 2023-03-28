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Надела приталенное платье и поразила публику: как выглядит сейчас супермодель Адриана Лима (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс Новость обновлена 28 марта 2023, 17:08
Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс. Фото Getty Images

Ангел Victoria’s Secret недавно родила третьего ребенка

Одна из самых знаменитых ангелов Victoria’s Secret — супермодель Адриана Лима, которая в августе прошлого года родила сына и после этого заметно поправилась, снова появилась на публике. Причем в этот раз — в приталенной одежде, подчеркивающей все ее формы.

41-летнюю бразильскую модель накануне заметили вместе с ее любимым — продюсером Андре Леммерсом. Оба пришли на мировую премьеру фильма "Воздух", которая состоялась 27 марта в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). На фото заметно, что через 7 месяцев после рождения третьего ребенка звезда так и не смогла полностью вернуться к своей прежней форме. Более того, супермодель, похоже, гордится переменами в своем облике и охотно позирует перед фотокамерами: как сама, так и со своим избранником.

Ангел Victoria’s Secret — супермодель Адриана Лима, 2023 год
Фото Getty Images
Супермодель Адриана Лима, 2023 год
Фото Getty Images
Топмодель Адриана Лима, 2023 год
Фото Getty Images

Таким образом бывший ангел Victoria’s Secret доказывает, что быть счастливой можно не только будучи чрезвычайно худой — такой, какой ее запомнили еще со времен показов всемирно известного бренда.

Кстати, своей яркой внешностью Адриана Лима обязана африканским, швейцарским и индейским корням. Ее считают одной из самых красивых топ-моделей в мире.

Ранее мы рассказывали, что располневшая Селена Гомес недавно "засветилась" в тренче украинского дизайнера. Популярная актриса и певица сейчас снимается в третьем сезоне сериала Only Murders in the Building.

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