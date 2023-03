Надела приталенное платье и поразила публику: как выглядит сейчас супермодель Адриана Лима (фото)

Ангел Victoria’s Secret недавно родила третьего ребенка

Одна из самых знаменитых ангелов Victoria’s Secret — супермодель Адриана Лима, которая в августе прошлого года родила сына и после этого заметно поправилась, снова появилась на публике. Причем в этот раз — в приталенной одежде, подчеркивающей все ее формы.

41-летнюю бразильскую модель накануне заметили вместе с ее любимым — продюсером Андре Леммерсом. Оба пришли на мировую премьеру фильма "Воздух", которая состоялась 27 марта в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). На фото заметно, что через 7 месяцев после рождения третьего ребенка звезда так и не смогла полностью вернуться к своей прежней форме. Более того, супермодель, похоже, гордится переменами в своем облике и охотно позирует перед фотокамерами: как сама, так и со своим избранником.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Таким образом бывший ангел Victoria’s Secret доказывает, что быть счастливой можно не только будучи чрезвычайно худой — такой, какой ее запомнили еще со времен показов всемирно известного бренда.

Кстати, своей яркой внешностью Адриана Лима обязана африканским, швейцарским и индейским корням. Ее считают одной из самых красивых топ-моделей в мире.

Ранее мы рассказывали, что располневшая Селена Гомес недавно "засветилась" в тренче украинского дизайнера. Популярная актриса и певица сейчас снимается в третьем сезоне сериала Only Murders in the Building.