Не робіть цього 31 березня, щоб не втратити щастя: головні заборони у Кирилів день

Дізнайтеся, чому наші пращури у цей день не ходили в гості та економили

Цієї п’ятниці в церковному календарі на березень відзначено день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського, а в народі святкується Кирилів день, або Кирило — дери полоз. Також 31 березня — 33-й день Великого посту.

Оскільки в цей час весна остаточно вступала у свої права, через потепління часто було багато бруду та псувалися дороги. Той, хто не підготував до цього моменту віз і все ще їздив на санях, міг обдерти полоз на снігу, що підтанув.

Вважалося, що 31 березня з зимівлі прилітають лебеді. Побачити птаха цього дня — до добрих звісток. Наші пращури дивилися на погоду: якщо вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, то наступний місяць — квітень — буде теплим.

Що не можна робити 31 березня

Ходити чи звати когось у гості — оселю може залишити щастя та радість.

Витрачати великі суми — буде багато боргів цього року.

Стригти нігті чи волосся – до дрібних невдач.

Брати і одягати чужі речі 31 березня — значить брати на себе чужі гріхи та проблеми.

Доїдати з чужих тарілок, пити з чужих чашок — можна отримати чужі хвороби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні у 2023 році відзначається Чистий четвер. Щорічно свято приходиться на різні числа залежно від дати Великодня.