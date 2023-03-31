Не делайте этого 31 марта, чтобы не потерять счастье: главные запреты в Кириллов день

Узнайте, почему наши предки в этот день не ходили в гости и экономили

В эту пятницу в церковном календаре на март отмечен день памяти святителя Кирилла Иерусалимского, а в народе празднуется Кириллов день, или Кирилл — дери полоз. Также 31 марта — 33-й день Великого поста.

Поскольку в это время весна окончательно вступала в свои права, из-за потепления часто бывало много грязи и портились дороги. Тот, кто не подготовил к этому моменту воз и все еще ездил на санях, мог ободрать полозья на подтаявшем снегу.

Считалось, что 31 марта с зимовки прилетают лебеди. Увидеть птицу в этот день — к хорошим известиям. Наши предки смотрели на погоду: если уже распустились цветы мать-и-мачехи, значит следующий месяц — апрель — будет теплым.

Что нельзя делать 31 марта

Ходить или звать кого-либо в гости — дом может покинуть счастье и радость.

Тратить большие суммы — будет много долгов в этом году.

Стричь ногти или волосы – к мелким неудачам.

Брать и надевать чужие вещи 31 марта — значить брать на себя чужие грехи и проблемы.

Доедать из чужих тарелок, пить из чужих чашек — можно заполучить чужие болезни.

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