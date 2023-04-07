У кого День ангела 7 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 7 квітня, відзначається велике християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді, Міжнародний день бобра, День легкого пива, слов’янське свято День Карни – Плакальниці. Крім того, носії двох імен в цей день святкують День ангела.

Чоловічі іменини 7 квітня

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". Також воно може перекладатися і як "ув’язнений". Найбільшого поширення це ім’я має у східноєвропейських країнах та Румунії. В Україні воно не найпопулярніше, але теж трапляється. 7 квітня вшановується ієромонах Сава Новий.

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". Цікаво, що на території сучасної України та росії це ім’я в останні сторіччя здебільшого використовується як чернече. 7 квітня церквою вшановується патріарх Московський і всієї Русі Тихон Бєлавін.

Жіночі іменини 7 квітня не відзначаються.

Як відомо, 7 квітня православні християни східного обряду відзначають світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці — раніше ми розповідали, які традиції та заборони пов’язані з цим днем.