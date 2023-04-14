Після зйомок у "Джокері" Леді Гага зайняла посаду в Білому домі

Також таку посаду отримали актори Джордж Клуні, Дженніфер Гарнер та інші

У четвер, 13 квітня, Білий дім оголосив про зірковий список членів президентського комітету з мистецтва та гуманітарних наук. Співголовою комітету стала 37-річна співачка та актриса Леді Гага, яка лише нещодавно закінчила зніматися у другій частині "Джокера" з Хоакіном Феніксом у головній ролі.

Також, окрім Гаги, у списку значаться такі відомі діячі культури, як американський продюсер Брюс Коен ("Краса по-американськи", "Гарві Мілк", "Мій хлопець — псих", "Велика риба"), музикант Джон Батіст, актори Джордж Клуні, Дженніфер Гарнер, Керрі Вашингтон та інші. Загалом членами комітету призначено 24 особи, включаючи вчених, літературознавців, істориків, повідомляє USA Today.

Багато членів, призначених до Комітету, раніше співпрацювали з Байденом з ключових питань. Наприклад, Леді Гага у кампанії It’s On Us по боротьбі із сексуальним насильством у кампусах коледжів.

Довідка. Комітет президента США з культури та мистецтва було засновано у 1982 році Рональдом Рейганом. До його завдань входить консультування з питань політики у сфері культури. 2017-го Дональд Трамп розпустив комітет, але Джо Байден у 2022 році відновив його роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головних героїв сиквела фільму "Джокер" Леді Гагу і Хоакіна Фенікса помітили під час танцю на знаменитих, з першої частини кінострічки, сходах у Нью-Йорку. Згодом у мережі з’явилося відео зі зйомок цієї сцени.