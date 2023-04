После съемок в "Джокере" Леди Гага заняла должность в Белом доме

Также такую же должность получили актеры Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер и другие

В четверг, 13 апреля, Белый дом объявил о звездном списке членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам. Сопредседателем комитета стала 37-летняя певица и актриса Леди Гага, которая только недавно закончила сниматься во второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли.

Также, кроме Гаги, в списке значатся такие известные деятели культуры, как американский продюсер Брюс Коэн ("Красота по-американски", "Харви Милк", "Мой парень — псих", "Большая рыба"), музыкант Джон Батист, актеры Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Керри Вашингтон, и другие. Всего членами комитета назначены 24 человека, включая ученых, литературоведов, историков, сообщает USA Today.

Многие из членов, назначенных в комитет, ранее сотрудничали с Байденом по ключевым вопросам. Например, Леди Гага в кампании It's On Us по борьбе с сексуальным насилием в кампусах колледжей.

Справка. Комитет президента США по культуре и искусству был основан в 1982 году Рональдом Рейганом. В его задачи входит консультирование по вопросам политики в сфере культуры. В 2017-м Дональд Трамп распустил комитет, но Джо Байден в 2022 году восстановил его работу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главные герои сиквела фильма "Джокер" Леди Гагу и Хоакина Феникса заметили танцующимися на знаменитой, с первой части киноленты, лестнице в Нью-Йорке. Позже в сети появилось видео со съемок этой сцены.