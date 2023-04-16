У кого День ангела 16 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 16 квітня, православні християни святкують Великдень, також відзначається Всесвітній день голосу, Всесвітній день боротьби з дитячим рабством, слов’янське свято Водопол (іменини Водяного), День добрих справ та День Чарлі Чапліна. Крім того, носії двох імен святкують свої іменини цього дня.

Чоловічі іменини 16 квітня

Микита, — це досить популярне на сьогоднішній день ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "переможець". 16 квітня церквою шанується преподобний ігумен Микита Мідикійський (Микита Сповідник). Святий Микита змалку ріс при церкві, багато років провів у засланні за віру, і мав дар чудотворення, зцілював людей силою молитви.

Жіночі іменини 16 квітня

Феодосія, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "та, що дана Богом". На сьогодні ім'я вважається рідкісним. 16 квітня церквою вшановується свята мучениця Феодосія Тирська, Кесарійська (Палестинська).

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять різних мучеників і святих, — у ті ж дні святкують День ангела люди, які носять такі ж імена і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважають, що святі виступають покровителями своїх тезок і бережуть їх від бід протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які традиції варто знати про свято Великодня у 2023 році.