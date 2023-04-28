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Лайфхак від шеф-кухарів: як чистити цибулю за лічені секунди

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найкращий спосіб почистити цибулю вдома
Найкращий спосіб почистити цибулю вдома. Фото greenpost.ua

Чистимо цибулю легко

Сезон шашликів розпочався, а це означає, що до будь-якого універсального маринаду вам знадобиться багато цибулі. Вона надає готовим стравам гостроти, пікантності та аромату. Є й страви, які цілком складаються з цибулі, такі як французький цибулевий суп. Якщо беретесь за нього, то цибулі треба начистити справді багато, ще й бажано не потратити на це півдня — бо ж так і часу на суп не залишиться.

Якщо ви хочете навчитися чистити цибулю за лічені секунди, обов'язково скористайтеся простим лайфхаком, про який розповіли на порталі "Сьогодні". З ним ви будете знімати лушпиння швидко, правильно і без сліз.

Як чистити цибулю правильно

Окрім власне цибулі, нам знадобиться гострий ніж та дошка для нарізання. Беремо ріпчасту цибулю, відрізаємо і верхню і нижню частину.

Цибулину розрізаємо навпіл і викладаємо на обробну дошку зрізом вниз. Краєм ножа підчеплюємо лушпиння і знімаємо його одним рухом. Ось і все, ріпчаста цибуля готова до нарізки.

Таким чином можна чистити цибулю в будь-яку страву. І приготування неймовірних цибуляників, після яких навіть можна йти на побачення, стане ще простішим.

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#Цибуля #Лайфхак