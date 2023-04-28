Лайфхак от шеф-поваров: как чистить лук в считанные секунды

Чистим лук легко

Сезон шашлыков начался, а это значит, что для любого универсального маринада вам понадобится много лука. Она придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат. Есть и блюда, полностью состоящие из лука, такие как французский луковый суп. Если беретесь за него, то лука надо начистить действительно много, еще и желательно не потратить на это полдня — так и времени на суп не останется.

Если вы хотите научиться чистить лук в считанные секунды, обязательно воспользуйтесь простым лайфхаком, о котором рассказали на портале "Сегодня". С ним вы будете снимать шелуху быстро, правильно и без слез.

Как чистить лук правильно

Кроме лука, нам понадобится острый нож и доска для нарезки. Берем репчатый лук, отрезаем и верхнюю и нижнюю часть.

Луковицу разрезаем пополам и выкладываем на разделочную доску срезом вниз. Краем ножа поддеваем шелуху и снимаем ее одним движением. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.

Таким образом, можно чистить лук в любое блюдо. И приготовление невероятных луковиц, после которых даже можно идти на свидание, станет еще проще.