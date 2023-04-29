Помідорне бадилля врятує від шкідників: рецепт безкоштовного інсектициду

Ефективність цього засобу перевірено дачниками

Як би не намагалися дачники, на які б хитрощі не йшли, шкідники все одно з'являються на дачній ділянці. Звичайно ж, у боротьбі чудово допомагають покупні хімічні препарати. Але кожному дачникові під силу зробити безплатний, але не менш ефективний засіб від шкідників.

Як натуральний інсектицид на городі відмінно працює бадилля помідорів, пише Telegram-канал СОДа. Його ефективність проти колорадського жука, морквяної мухи, мурах та плодожерки перевірено дачниками. Секрет полягає в тому, що бадилля містить отруйну сполуку — соланін.

Як з помідорного бадилля приготувати засіб від шкідників

2 кілограми бадилля (потрібна зелена частина — стебла, листя) залийте 20 літрами води. Зачекайте поки розчин настоїться 6 годин. Відлийте потрібну кількість для обробки рослин. У розчин додайте трохи мила.

Цей настій проти шкідників можна використовувати протягом 5-6 місяців. Зберігати його потрібно, щільно закривши кришку.

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