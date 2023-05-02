Чим потрібно обробити троянди, як тільки з’явилися бутони: квітка ростиме швидше і пишніше

Період бутонізації троянд вимагає особливої уваги від квітникарів

Щоб троянди росли здоровими і красивими, важливо правильно їх доглядати, зокрема проводити обробку від шкідників. Особливого догляду вимагає рослина, щойно з’являються бутони.

Досвідчені квітникарі радять удобрювати троянди чотирма дієвими підживленнями. Про це пише журнал "Вона".

У період бутонізації троянди потребують підживлення. За допомогою добрив ви простимулюєте цвітіння. Найкраще проводити обробку в похмуру погоду, вітру не має бути. Якщо після цього пройшов дощ, повторіть маніпуляцію.

Чим обробляти троянди

Деревний попіл

Речовина наситить квіти азотом та магнієм. Ви можете просто внести під троянди по 1-1,5 склянки попелу (він має бути дрібним і без домішок) на 1 кущ. Або ж використовуйте золу в розчині: заповніть відро на третину попелом, влийте гарячу воду, дайте настоятися протягом кількох діб, процідіть і полийте кущі (1 л на кожен буде достатньо). Не варто сипати золу прямо на листи та стебла.

Харчова сода

Содою можна підгодовувати дорослі рослини, щоб кальцій "омолодив" кущі і змусив їх цвісти пишніше. Розбавте 1 ч. ложку соди в 5 л води, перемішайте, додайте 1 ч. ложку сульфату магнію, половину чайної ложки нашатирного спирту. Отриманим розчином обприскуйте троянди, але не під корінь.

Курячий послід

Залізо, магній, азот і калій – всі ці корисні для троянд речовини забезпечить підживлення курячим послідом. Змішайте 1 частину посліду з 20 частинами води, накрийте кришкою, залиште настоюватися на 2-2,5 тижні, після розбавте водою 10 разів. Як тільки з’явилися бутони, лийте добрива під корінь, розраховуйте у співвідношенні 10 л на 1 кв. метр.

Мінеральні суміші

Відмовлятися від готових добрив не варто, адже вони не менш сприятливо позначаються на розвитку троянд. Спробуйте приготувати своїми руками суміш із аміачної селітри (15 г), суперфосфату (30 г) та сульфату калію (10 г). Ви можете рівномірно розподілити масу під кожен кущ або розчинити суміш у відрі води, щоб отримати рідке підживлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що троянди часто страждають від чорної плямистості. Є простий спосіб запобігти хворобі або вилікувати від інфекції ваші квіти.