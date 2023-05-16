Свято 16 травня: чому на Мавру Розсадницю потрібно прикрасити оселю березовими гілочками

Огородні посадки цього дня обов’язково зрошувалися освяченою водою

Цього вівторка, 16 травня, православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Тимофія та Маври. У народному календарі цей день відомий як "Мавра Розсадниця" чи "Мавра Молочна", і з ним пов’язані певні традиції та заборони.

Починаючи з цього дня, на Русі починали висаджувати молоді рослини та засівати городи. Нові посадки обов’язково зрошувалися освяченою водою, оскільки вірили, що це допоможе захистити молоді паростки від шкідників, таких як гусениці чи попелиці.

Молочною Мавру назвали тому, що саме 16 травня особливо смачним вважалося коров’яче молоко – з нього пастухи навіть варили спеціальну мавринську кашу, яка вважається найсмачнішою та найкориснішою.

За народними прикметами, якщо в житті чорна смуга, то оселю 16 травня потрібно прикрасити березовими гілочками, принесеними з лісу. Вірили, що це відлякає невдачу та поверне благополуччя всім домочадцям.

Що не можна робити 16 травня

Займатися будь-якими видами будівництва – вдома щастя не буде.

Сумувати і засмучуватися — все літо може пройти в скорботах.

Ворожити і займатися чаклунством — може спіткати велике лихо.

Скандалити зі своєю другою половинкою – сімейне життя не складеться.

Мити голову — можуть початися неприємності.

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