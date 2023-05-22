Як зробити гель, який відпере будь-які плями, за сущі копійки: рецепт домашнього засобу для машинки

Можна в рази заощадити на покупних порошках та гелях

Для того, щоб заощадити гроші на купівлю порошків та гелів для прання та досягти високої якості прання, рекомендуємо виготовити власний мийний засіб для пральної машини. Раніше ми писали, як приготувати пральний порошок своїми руками.

Мийний гель для прання в машинці можна зробити легко і недорого, при цьому його ефективність буде не гіршою за магазинний варіант. Собівартість такого домашнього засобу — сущі копійки, пише cpykami.

Рецепт супергелю для прання з недорогих підручних засобів

Подрібніть 100 грамів мила, переважно господарського, якісного дитячого чи іншого на ваш вибір. Врахуйте, що аромат гелю, а відповідно і речей, залежатиме від вибраного мила. Влийте 4 літри води та поставте на вогонь. Дочекайтеся повного розчинення мила, потім поступово додайте 5 столових ложок кальцинованої соди по одній ложці за раз. Вимкніть плиту, зніміть ємність з вогню та залиште на ніч для охолодження. За цей час гель повинен добре загуснути. Щоб надати йому густішу консистенцію, збийте його занурювальним блендером і перелийте у зручну ємність. Перед кожним використанням струсіть трохи пляшку з гелем, щоб він став густішим. Для одного прання потрібно від 2 до 4 ковпачків гелю, залежно від обсягу білизни та ступеня забруднення.

Раніше Телеграф писав, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу. Також ми розповідали, чому не рекомендується прати речі в експрес-режимі.