Гурт "Антитіла" випустив саундтрек до комп’ютерної гри, де можна керувати українськими операторами дронів (відео)
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В кліпі показані вороги-свині, а гравці можуть перевтілитися у персонажів гурту
Український рок-гурт "Антитіла" презентував трек "Мій сокіл", не менш потужний, ніж хіт "Фортеця Бахмут". Артисти заспівали двома мовами, пісня стала саундтреками до комп'ютерної гри німецько-фінського продакшену "Death from Above".
Як повідомляє пресслужба гурту "Антитіла", в грі звучатиме як українська, так і англійська версії пісень. Цікаво, що серед персонажів з’являться й п’ять музикантів колективу.
За словами артистів, музичний стиль пісні Death from Above, українською — "Мій сокіл" відрізняється від попередніх композицій гурту і є одним з найважчих у їхньому репертуарі. Трек має на меті передати напружену атмосферу гри і перенести слухачів у світ бойових дій та небезпеки.
"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри – ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп’ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", — розповів лідер гурту Тарас Тополя.
У четвер, 25 травня 2023 року, презентовано й відео до двох версій пісень. У кліпі можна побачити в анімованій формі ситуації, з якими справді зустрічаються українські захисники на передовій. Примітним є зображення ворога у кліпі.
"Вороги зображені як орки, свині та фактично нелюдські створіння, якими по суті вони є, і які дали назву новому явищу у всесвітній історії — рашизму. Ця символіка підкреслює глибокий зміст відео, де український пілот та оператор дрону знищує ворога, який уособлює загрозу для свободи та незалежності", — пояснюють у гурті.
Так, гру можна знайти на платформі Steam. Гравці можуть перевтілитися в пілота, який керує дроном, або безпосередньо грати безпілотним літальним апаратом, атакувати ворожі позиції і знищувати ворога. Чим далі гравець просуватиметься, тим більше від відвойовує окуповані території. Зазначається, що 70% виручених коштів від продажу гри будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та закупівлю дронів.
Текст пісні гурту "Антитіла" "Мій сокіл"
Не дощ
Падає вниз а жар з-під гвинтів.
Мій сокіл в небі завис
Полює на чортів
Викликає жах
Мій пекельний птах
Ховай, біжи, втікай поки на двох ногах.
Не до сну
Коли почав війну
Хто хотів мій дім.
Піде в землю в нім
Хто хотів мій храм
Тепер здобич сам
Сію вію вогонь і дим
На поля ворогам моїм,
Металеві летять зерна
Вибухає сира земля
Доставляю правду в очі
І нехай горить вона лоскоче
Рідне небо заховає
Вороги повзуть а я літаю
Не до сну
Коли почав війну
Хто хотів мій дім.
Піде в землю в нім
Хто хотів мій храм
Тепер здобич сам
Слухачі у захваті від нової роботи артистів. У тому числі аудиторія оцінила графіку кліпу. Ось що пишуть користувачі у коментарях в Youtube:
- Вражає, як завжди: і слова, і музика, і спецефекти!
- Неймовірна енергія!
- Чудова пісня та чудова графіка! Дякую Вам та усій вашій команді за вашу працю, за ваші таланти!
- Крута пісня, дякую за ваш жар і пил.
- Ух, як ви потужно мольфарите! Висока хвиля енергії, що руйнує ворога зсередини! Браво!
Раніше "Телеграф" повідомляв, що гурт "Антитіла" анонсували концерт у Криму. Артисти озвучили дату і місце, попередній продаж квитків розпочато.