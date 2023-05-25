Гурт "Антитіла" випустив саундтрек до комп’ютерної гри, де можна керувати українськими операторами дронів (відео)

В кліпі показані вороги-свині, а гравці можуть перевтілитися у персонажів гурту

Український рок-гурт "Антитіла" презентував трек "Мій сокіл", не менш потужний, ніж хіт "Фортеця Бахмут". Артисти заспівали двома мовами, пісня стала саундтреками до комп'ютерної гри німецько-фінського продакшену "Death from Above".

Як повідомляє пресслужба гурту "Антитіла", в грі звучатиме як українська, так і англійська версії пісень. Цікаво, що серед персонажів з’являться й п’ять музикантів колективу.

За словами артистів, музичний стиль пісні Death from Above, українською — "Мій сокіл" відрізняється від попередніх композицій гурту і є одним з найважчих у їхньому репертуарі. Трек має на меті передати напружену атмосферу гри і перенести слухачів у світ бойових дій та небезпеки.

"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри – ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп’ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", — розповів лідер гурту Тарас Тополя.

У четвер, 25 травня 2023 року, презентовано й відео до двох версій пісень. У кліпі можна побачити в анімованій формі ситуації, з якими справді зустрічаються українські захисники на передовій. Примітним є зображення ворога у кліпі.

"Вороги зображені як орки, свині та фактично нелюдські створіння, якими по суті вони є, і які дали назву новому явищу у всесвітній історії — рашизму. Ця символіка підкреслює глибокий зміст відео, де український пілот та оператор дрону знищує ворога, який уособлює загрозу для свободи та незалежності", — пояснюють у гурті.

Так, гру можна знайти на платформі Steam. Гравці можуть перевтілитися в пілота, який керує дроном, або безпосередньо грати безпілотним літальним апаратом, атакувати ворожі позиції і знищувати ворога. Чим далі гравець просуватиметься, тим більше від відвойовує окуповані території. Зазначається, що 70% виручених коштів від продажу гри будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та закупівлю дронів.

Текст пісні гурту "Антитіла" "Мій сокіл"

Не дощ Падає вниз а жар з-під гвинтів. Мій сокіл в небі завис Полює на чортів Викликає жах Мій пекельний птах Ховай, біжи, втікай поки на двох ногах. Не до сну Коли почав війну Хто хотів мій дім. Піде в землю в нім Хто хотів мій храм Тепер здобич сам Сію вію вогонь і дим На поля ворогам моїм, Металеві летять зерна Вибухає сира земля Доставляю правду в очі І нехай горить вона лоскоче Рідне небо заховає Вороги повзуть а я літаю Не до сну Коли почав війну Хто хотів мій дім. Піде в землю в нім Хто хотів мій храм Тепер здобич сам

Слухачі у захваті від нової роботи артистів. У тому числі аудиторія оцінила графіку кліпу. Ось що пишуть користувачі у коментарях в Youtube:

Вражає, як завжди: і слова, і музика, і спецефекти!

Неймовірна енергія!

Чудова пісня та чудова графіка! Дякую Вам та усій вашій команді за вашу працю, за ваші таланти!

Крута пісня, дякую за ваш жар і пил.

Ух, як ви потужно мольфарите! Висока хвиля енергії, що руйнує ворога зсередини! Браво!

Реакція аудиторії на кліп до пісні "Мій сокіл" гурту "Антитіла"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гурт "Антитіла" анонсували концерт у Криму. Артисти озвучили дату і місце, попередній продаж квитків розпочато.