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Гурт "Антитіла" випустив саундтрек до комп’ютерної гри, де можна керувати українськими операторами дронів (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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"Антитіла" порадували прем’єрою потужного треку Новина оновлена 25 травня 2023, 11:29
"Антитіла" порадували прем’єрою потужного треку. Фото facebook.com/antytilaofficial

В кліпі показані вороги-свині, а гравці можуть перевтілитися у персонажів гурту

Український рок-гурт "Антитіла" презентував трек "Мій сокіл", не менш потужний, ніж хіт "Фортеця Бахмут". Артисти заспівали двома мовами, пісня стала саундтреками до комп'ютерної гри німецько-фінського продакшену "Death from Above".

Як повідомляє пресслужба гурту "Антитіла", в грі звучатиме як українська, так і англійська версії пісень. Цікаво, що серед персонажів з’являться й п’ять музикантів колективу.

За словами артистів, музичний стиль пісні Death from Above, українською — "Мій сокіл" відрізняється від попередніх композицій гурту і є одним з найважчих у їхньому репертуарі. Трек має на меті передати напружену атмосферу гри і перенести слухачів у світ бойових дій та небезпеки.

"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри – ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп’ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", — розповів лідер гурту Тарас Тополя.

У четвер, 25 травня 2023 року, презентовано й відео до двох версій пісень. У кліпі можна побачити в анімованій формі ситуації, з якими справді зустрічаються українські захисники на передовій. Примітним є зображення ворога у кліпі.

"Вороги зображені як орки, свині та фактично нелюдські створіння, якими по суті вони є, і які дали назву новому явищу у всесвітній історії — рашизму. Ця символіка підкреслює глибокий зміст відео, де український пілот та оператор дрону знищує ворога, який уособлює загрозу для свободи та незалежності", — пояснюють у гурті.

Так, гру можна знайти на платформі Steam. Гравці можуть перевтілитися в пілота, який керує дроном, або безпосередньо грати безпілотним літальним апаратом, атакувати ворожі позиції і знищувати ворога. Чим далі гравець просуватиметься, тим більше від відвойовує окуповані території. Зазначається, що 70% виручених коштів від продажу гри будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України та закупівлю дронів.

Текст пісні гурту "Антитіла" "Мій сокіл"

Не дощ

Падає вниз а жар з-під гвинтів.

Мій сокіл в небі завис

Полює на чортів

Викликає жах

Мій пекельний птах

Ховай, біжи, втікай поки на двох ногах.

Не до сну

Коли почав війну

Хто хотів мій дім.

Піде в землю в нім

Хто хотів мій храм

Тепер здобич сам

Сію вію вогонь і дим

На поля ворогам моїм,

Металеві летять зерна

Вибухає сира земля

Доставляю правду в очі

І нехай горить вона лоскоче

Рідне небо заховає

Вороги повзуть а я літаю

Не до сну

Коли почав війну

Хто хотів мій дім.

Піде в землю в нім

Хто хотів мій храм

Тепер здобич сам

Слухачі у захваті від нової роботи артистів. У тому числі аудиторія оцінила графіку кліпу. Ось що пишуть користувачі у коментарях в Youtube:

  • Вражає, як завжди: і слова, і музика, і спецефекти!
  • Неймовірна енергія!
  • Чудова пісня та чудова графіка! Дякую Вам та усій вашій команді за вашу працю, за ваші таланти!
  • Крута пісня, дякую за ваш жар і пил.
  • Ух, як ви потужно мольфарите! Висока хвиля енергії, що руйнує ворога зсередини! Браво!
Антитіла Мій сокіл
Реакція аудиторії на кліп до пісні "Мій сокіл" гурту "Антитіла"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гурт "Антитіла" анонсували концерт у Криму. Артисти озвучили дату і місце, попередній продаж квитків розпочато.

Теги:
#Комп`ютерної гра #Антитіла #Тарас Тополя