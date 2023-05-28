Квітникарі кладуть підгузок на дно горщика: навіщо вони це роблять

Абсорбуючі властивості цього предмета гігієни дуже допомагають у вирощуванні квітів

В арсеналі квітникарів є безліч лайфхаків. Один із них — використовувати підгузки при посаді квітів у горщики.

Досвідченим шляхом встановлено, що підгузки можуть запобігати як зневодненню, так і надлишку вологи. Тобто в посушливий період він береже рослину від пересихання, а за надмірного поливу не дає корінням загнивати.

Так підгузкам знайшлося застосування при приготуванні субстрату для кімнатних рослин як дренажу та при вирощуванні розсади. Деякі дачники пішли далі — використовують наповнювач підгузків на грядках.

Усередині підгузка знаходиться полімер поліакрилат натрію, який при контакті з рідиною переходить у гелеподібну форму. Це такий же гідрогель, як і у садових магазинах.

Його гранули або порошок можуть увібрати таку кількість рідини, яка набагато перевищує їх вагу, а потім поступово віддавати її рослинам. Згодом гідрогель повністю розкладається у ґрунті на прості сполуки.

Зрозуміло, що використовувати потрібно лише новий підгузок. Його можна розрізати, або ж покласти повністю. Далі засипати його тонким шаром ґрунту, занурити в горщик рослину та досипати необхідну кількість землі.

Зайва вода від поливу затримуватиметься в підгузку, а не протікатиме назовні. Коріння рослини не постраждає від перезволоження і потім поступово витягуватиме воду з підгузка.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо квіткарі поливають рослини йогуртом.