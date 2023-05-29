"Нелюди продовжують обстрілювати Україну": Сумська, Дорофєєва, Решетник й інші зірки відреагували на атаку (фото, відео)

Трінчер випадково зафільмувала свою реакцію на удар по Києву, а Єфросиніна вимагає смерті для "нації-нечисті"

Новий тиждень розпочався для українців низкою ракетних ударів, зокрема окупанти атакували 29 травня 2023 року Київ. Багато українських зірок ховалися від вибухів у столиці та відреагували на події у своїх соціальних мережах.

Ракетна атака по Україні 29 травня: реакція зірок

Катерина Осадча

Телеведуча поділилася моторошними кадрами з вулиці столиці. "Це центр Європи, 2023 рік! Діти з криками, під обстрілами біжать до бомбосховища. Це вже не терор, це геноцид!": йдеться у повідомленні Осадчої.

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікував фрагмент листування з робочого чату: "Голосно дуже", "Сиджу з дітьми в гардеробній". Єфросиніна написала, що кожного з нації-нечисті треба придати землі.

Андрій Бєдняков

"Знову починаєш перебирати безліч слів у голові, а зупиняєшся все одно на "п*дораси", — написав шоумен.

Надя Дорофєєва

"Втома після туру, війна, летять ракети вночі й удень. Ось сьогодні – перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш у тачку… і тебе накриває. Невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск, відповідальність. Щойно сіла випити каву і при**їла”, — йдеться у пості артистки.

Григорій Решетник

"Скільки ще триватиме цей жах? Я розумію, що наших дітей не шкода… бо у країн-партнерів свої діти та інтереси… Проте, пам'ятайте, що завтра, не дай боже, ви та ваші діти можете бути в такому стані… Україна зараз захищає весь демократичний світ! Допоможіть нам, нарешті, по-справжньому подолати цю нечисть!" - написав ведучий.

Анна Трінчер

Співачка опублікувала у мережі ролик. У відео Трінчер накладає макіяж, коли чує вибухи. Своїх підписників вона закликала ховатися в укриття, а не наслідувати її поганий приклад.

Обережно, у відео є ненормативна лексика!

Ольга Сумська

"Нелюди продовжують обстрілювати всю Україну! Тиждень безсонних ночей, нерви на межі... Але не дивлячись на цей жах, намагаємося десь брати сили, аби не впадати у відчай... Бо наші ППО, наші ГЕРОЇ рятують нас кожного дня від цього страхіття!" — звернулася в мережі актриса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час ракетного удару 29 травня українці знову засвітили у мережі роботу ППО. Серед тих, "відзначився", і популярна блогерка.