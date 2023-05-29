"Нелюди продолжают обстреливать Украину": Сумская, Дорофеева, Решетник и другие звезды отреагировали на атаку (фото, видео)
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Тринчер случайно засняла свою реакцию на удар по Киеву, а Ефросинина требует смерти для "нации-нечисти"
Новая неделя началась для украинцев чередой ракетных ударов, в частности оккупанты атаковали 29 мая 2023 года Киев. Многие украинские звезды прятались от взрывов в столице и отреагировали на происшествия в своих социальных сетях.
Ракетная атака по Украине 29 мая: реакция звезд
Екатерина Осадчая
Телеведущая поделилась жуткими кадрами с улицы столицы. "Это центр Европы, 2023 год! Дети с криками, под обстрелами бегут в бомбоубежище. Это уже не террор, это геноцид!": говорится в сообщении Осадчей.
Маша Ефросинина
Ведущая опубликовал фрагмент переписки из рабочего чата: "Громко очень", "Сижу с детьми в гардеробной". Ефросинина написала, что каждого из нации нечисти нужно придать земли.
Андрей Бедняков
"Опять начинаешь перебирать множество слов в голове, но останавливаешься все равно на "п*дорасы", — написал шоумен.
Надя Дорофеева
"Усталость после тура, война, летят ракеты ночью и днем. Вот сегодня – прервав спорт, не успев нормально позавтракать, бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься чтобы догнать свой режим, садишься в тачку… и тебя накрывает. Неуверенность, сомнения, постоянное социальное давление, ответственность. Только села выпить кофе и при**ела", — говорится в посте артистки.
Григорий Решетник
"Сколько еще будет продолжаться этот ужас? Я понимаю, что наших детей не жалко… потому что у стран-партнеров свои дети и интересы… Однако, помните, что завтра, не дай Бог, вы и ваши дети можете быть в таком состоянии… Украина сейчас защищает весь демократический мир! Помогите нам, наконец, по-настоящему преодолеть эту нечисть!" — написал ведущий.
Анна Тринчер
Певица опубликовала в сети ролик. В видео Тринчер наносит макияж, когда слышит взрывы. Своих подписчиков она призвала прятаться в укрытие, а не следовать ее плохому примеру.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!
Ольга Сумская
"Нелюди продолжают обстреливать всю Украину Неделя бессонных ночей, нервы на грани… Но несмотря на этот ужас, стараемся где-то брать силы, чтобы не отчаиваться… Потому что наши ПВО, наши ГЕРОИ спасают нас каждый день от этого ужаса!" — обратилась в сети актриса.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время ракетного удара 29 мая украинцы снова засветили в сети работу ПВО. В числе "отличившихся" и популярная блогерша.