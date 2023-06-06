У кого День ангела 7 червня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 7 червня, 2023 року відзначається Всесвітній день бігу, Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День червневого жука, День відеомагнітофона, День сонцезахисних окулярів, День шоколадного морозива, Всесвітній день піклування. Окрім того, носії п’яти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 7 червня

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом". 7 червня вшановується мученик Іоанн Пророк, Предтеча і Хреститель Господній.

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний". 7 червня вшановується архієпископ Херсонський та Таврійський Інокентій Борисов.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Ян, — вважається, що ім’я Ян має спільне походження з єврейським ім’ям Іван, і теж означає "подарований Богом". Покровителями Янів також виступають святі Іоанни.

Жіночі іменини 7 червня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у розповсюдження та захист християнства. У ті ж дні святкують свої іменини люди, які розділяють зі святими одне ім’я і народилися незадовго до їхнього дня пам’яті. Вважають, що святі виступають захисниками своїх тезок і оберігають їх від бід протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які вихідні та свята чекають на українців у червні 2023 року.