У кого День ангела 21 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 21 червня, у 2023 році настане День літнього сонцестояння, крім того відзначається Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, День селфі, Міжнародний день скейтбордингу. Також у цей день носії шести імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 21 червня

Меланія, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "чорна", "темна". 21 червня церквою вшановується преподобна Меланія Старша.

Чоловічі іменини 21 червня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і означає "цар", "царський". 21 червня шанується князь Василь Всеволодович Ярославський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 21 червня вшановується князь Костянтин Всеволодович Ярославський.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 21 червня церквою вшановується мученик Павло Каїумський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 21 червня вшановується великомученик Феодор Стратилат Гераклійський і єпископ Феодор Ростовський і Суздальський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що літнє сонцестояння принесе всім знакам Зодіаку.