День Онуфрія Мовчазного: що не можна робити 3 серпня, щоб не залишитись без грошей

Це свято не терпить марнослів’я

У четвер, 3 серпня, у православній церкві відзначається день пам’яті преподобного Онуфрія Печерського, який також відомий народним ім’ям Онуфрій Мовчазний.

Монах, який жив у Києво-Печерській лаврі у XII столітті, став відомим у православ’ї завдяки своєму подвигу — обітниці мовчання, яке могло бути порушене лише під час сповіді. Свято, присвячене Онуфрію Печерському, відзначалося як день підготовки комор до зими. 3 серпня проходило у турботах, під час яких люди намагалися зберігати тишу і не базікати — марнослів’я не віталося.

Онуфрій Мовчазний мав здатність пророкувати для селян, яким буде характер осені та зими. Коли ніч 3 серпня виявлялася холодною, люди розуміли, що взимку їм доведеться зіткнутися з морозами.

Що не можна робити 3 серпня

Пускати до оселі непроханих гостей – у родині почнуться скандали.

Сваритися з батьками і вводити їх в оману — може призвести до збитків у грошах.

Базікати зайве — можна притягнути лихо.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.