Іменини 5 серпня: усі Дні ангела, які відзначаються у цей день

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 5 серпня, у 2023 році відзначається Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць, Міжнародний день блюзу, День "працюй як собака", День клоуна, День медовухи, День блогера в США. Також цього дня носії шести імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 5 серпня

Анна (Ганна), — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "благодать". 5 серпня церквою вшановується свята преподобна Анна Левкадійська.

Чоловічі іменини 5 серпня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Віталій, — це ім’я має давньоримське походження і перекладається як "життєвий" або "той, хто дає життя". 5 серпня церквою вшановується папа Римський Віталіан.

Теодор, Федір, — ці імена мають спільне давньогрецьке походження і перекладаються як "подарований Богом" або "Божий дар". 5 серпня вшановується воїн Феодор Санаксарський (Ушаков).

Трохим — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Вважається, що так часто називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна мати. 5 серпня вшановується мученик Трохим Лікійський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився простим лайфхаком, як зробити так, щоб взуття не смерділо навіть у найсильнішу спеку.